 媒体对特朗普失去耐心？“川粉”不相信眼泪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2020

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时政风云

媒体对特朗普失去耐心？“川粉”不相信眼泪

虽然特朗普拒绝承认失败，一再宣称大选存在舞弊现象，但却因为拿不出实质证据而遭到媒体质疑，连社交平台推特也多次将特朗普的推文“加注”，指出内容存在争议。与此同时，“川粉”仍然没有放弃希望，不少人对这位现任总统通过司法途径成功“翻盘”表示乐观。

USA I Proteste von Donald Trumps Anhängern (Ross D. Franklin/AP/picture alliance)

凤凰城的“川粉”示威

（德国之声中文网）虽然美国媒体已经宣布拜登赢得总统大选，不少国家领导人也都已经向这位民主党人表示祝贺，但是现任总统特朗普仍然不愿接受现实，他一再强调大选中存在舞弊现象，并指责辉瑞制药（Pfizer）故意选在大选结束之后才公布新冠疫苗取得突破性进展的消息。然而此时愿意倾听的人已经越来越少，他所收获的更多是嘲讽和批评。

在周一举行的白宫新闻发布会上，发言人麦肯内妮（Kayleigh McEnany）再次宣称，总统大选中存在“系统性的舞弊现象”，福克斯新闻（Fox News）的新闻主播卡瓦图（Neil Cavuto）表示必须中断直播，因为这位发言人没有拿出任何证据，他无法继续“带着良心”向观众展示这些言论。

值得注意的是，在此前数年中，这家保守派媒体常常是站在特朗普一边的，但是自从这位美国总统指责民主党在选举中“舞弊”，但拿不出有力证据之后，福克斯终于选择了与特朗普“决裂”。

USA I Kayleigh McEnany I Coronavirus (Oliver Contreras/UPI Photo/newscom/picture-alliance)

特朗普发言人麦肯内妮

除了传统新闻媒体之外，社交平台也似乎没有给这位美国总统“留情面”。一向习惯于“推特治国”的特朗普在大选期间也多次发布有关指责民主党舞弊的内容，这些推文都被推特平台标注“关于选举舞弊的相关指控存在争议”字样（This claim about election fraud is disputed）。

“川粉”不相信眼泪？

特朗普的阵营目前看起来正在瓦解，连他的副总统彭斯也“临时起意”决定去度假。尽管如此，不管在美国国内，还是在世界其他国家，支持特朗普的声音仍然存在。美国女演员艾利（Kirstie Alley）就发推文表示，推特平台给特朗普帖文的“加注”更像是一种“言论审查”。著名女星安吉丽娜·朱莉的父亲、以扮演银幕大反派角色出名的演员乔恩·沃伊特（John Voigt），也在大选之后转发了特朗普的推文以示声援。


在大洋彼岸，还有一位政界 “川粉”因为发表支持特朗普的言论而被迫辞职。爱沙尼亚内政部长马特·海尔姆（Mart Helme）在11月8日参加电台节目时大谈美国大选，声称“美国大选毫无疑问是被操纵的”、“拜登和其儿子都是腐败分子”，但并没有给出支持这些言论的证据。这些言论一出，海尔姆受到了爱沙尼亚总理的斥责，并且被各界批评“破坏爱美关系”。他在9日宣布辞职。

在华语社交媒体圈内，“川粉”也大有人在。在推特上用中文搜索“川普”，得到的热门搜索结果中有不少是支持特朗普的推文。这些帖子当中，一部分是为川普遭到媒体的“不公正对待”而抱不平，比如网友“程乐乐”写道：“北卡點票已經全部結束，川普贏了，但是媒體不報道，所有主流集體選擇視而不見。這就是美國民主的悲哀，身爲美國第四監督權的媒體不斷墮落的又一明証。”还有不少网友对于特朗普通过司法途径实现“翻盘”的机会十分看好，相信“天佑川普”，相信他还能连任。

在德国之声中文网与美国大选有关的推文下面，也有相当数量的中文读者提出批评。比如一位网友就对于有关报道将拜登称作“下一任总统”表示不满：“他在法律上還不是總統，就算這次選舉沒有爭議，現在選舉人團還沒有辦正事呢！傳統媒體的中立呢？”另一位网友则质疑道：“怎麼感覺整個西方都在對付川普似的，他們對引以為傲的選舉制度的誠信，完全不重視了嗎？”


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