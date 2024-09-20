媒体：大众新疆工厂人权报告存在严重瑕疵

多家媒体报道称，有关大众新疆工厂人权状况的审查报告存在瑕疵。迫于来自人权组织和投资者的批评，大众公司去年委托一家审查公司对新疆分厂的人权状况展开了调查。

（德国之声中文网）《金融时报》、《明镜》以及“德国电视二台”报道称，中国良马律师事务所（Liangma Law）的报告不符合国际标准。这里所指的是SA8000标准，依照这一受到国际认可的标准，调查程序中应包括对劳工人员就工作条件进行保密采访等内容。

媒体报道中称，良马律师事务所在进行采访时，并没有遵守上述标准。SA8000标准的共同制定者之一的格哈特（Judy Gearhart）对《明镜》周刊表示，“相关的采访毫无价值，并不能用来证明这家工厂中一切正常。” 《明镜》周刊报道称，相关采访是以视频通话方式进行的。采访开始前，受访者需要先在工厂内一个房间里集合，因此完全无法保障受访者的匿名性。

大众公司一名发言人表示：“大众公司对外沟通时，一直严格遵守法律规定，从未发生过欺骗投资者和公众舆论的事情。”大众公司对《金融时报》表示，审查人员的确是将SA8000作为“基础”，但在审查工作中并没有必要履行该标准所规定的方方面面。审查员吕宁（Markus Löning）和中方律师行均拒绝回复《金融时报》的置评请求。



总部位于沃尔夫斯堡的大众公司同其中方合资伙伴上海一汽在新疆维吾尔自治区共同开设了一家分厂。大众和上海一汽在新疆工厂中各持一半股份。长期以来，有关中国政府对新疆维吾尔人实施强制劳动和强制拘押的批评不绝于耳。除人权组织外，一些投资者也对大众在新疆设厂的行为提出了批评。为此目的，大众公司于2023年底，委托审查公司“吕宁人权与商业责任”（Löning Human Rights &Responsible Business）对新疆工厂的人权状况展开调查。审计员吕宁（ Markus Löning）则为此目的同一家中国律师行开展了合作。

新疆维吾尔人的人权状况一直受到国际社会广泛关注，图为新疆境内一处戒备森严的“再教育营”。 图像来源: GREG BAKER/AFP/Getty Images

2023年12月大众公司发布审查结果时曾表示，基于需要审查的范围，吕宁决定采用SA8000标准。大众法律董事多斯（Manfred Döss）当时曾表示，审查过程中采用了SA8000标准，他说：“审查报告虽然没有SA8000认证，而且这也不是必须要做的。但其他的伦理标准和管理审查都可以证明，审查报告是符合标准的。”

（路透社）

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