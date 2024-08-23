媒体：多年为恒大审计 普华永道面临停业及罚金惩处

普华永道为现已被勒令清盘的中国房地产巨头恒大提供审计服务十多年。如今，媒体报道称，北京将对这家四大会计师事务所之一进行惩处。

（德国之声中文网）据报道，普华永道即将面临为期六个月的在华业务禁令，起因是对中国房地产开发商恒大的审计问题。英国《金融时报》报道称，普华永道客户被告知，该会计师事务所将面临中国有关部门的限期业务禁令。禁令可能从9月开始。

中国证监会3月宣布，恒大在暴雷前的2019和2020年虚增收入达5641亿元。尽管如此，普华永道在中国的会计师事务所未对恒大账目提出异议。

中国银行改聘其它会计师事务所

《金融时报》报道称，除业务禁令外，普华永道可能还面临高额罚款。

与此同时，普华永道还失去了一个重要客户：中国银行8月19日公告称，将改聘安永会计师事务所代替普华永道。公告称，普华永道仅为其审计2024年度中期财务报告。并且，中期财报的公布日期提前一日为8月29日。中国银行一名人士向《金融时报》称，财政部官员向该行告知，对普华永道的处罚通知将于8月底宣布。

房地产危机重压中国经济

普华永道则向客户保证，在六个月的禁令期限内，其员工将继续工作，到明年3月禁令到期后，仍可及时提交2024年年报。不过，在禁令期限内，普华永道不准签核财务报表、IPO招股文件以及从事受规管活动。

中国恒大及整个房地产行业的危机对中国经济造成沉重打击。1月底，香港一家法院勒令债台高筑的恒大清盘。还有许多家房地产商泥足深陷。

普华永道中国是2022年中国大陆收入最高的会计师事务所，达79亿元人民币。

去年，另一家会计师事务所德勤因对华融"存在严重审计缺陷"，而被罚款2.12亿元，德勤北京分所被勒令停业3个月。

（德新社、金融时报等）

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