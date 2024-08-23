媒体：多年为恒大审计 普华永道面临停业及罚金惩处

媒体：多年为恒大审计 普华永道面临停业及罚金惩处2024年8月23日
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（德国之声中文网）据报道，普华永道即将面临为期六个月的在华业务禁令，起因是对中国房地产开发商恒大的审计问题。英国《金融时报》报道称，普华永道客户被告知，该会计师事务所将面临中国有关部门的限期业务禁令。禁令可能从9月开始。
中国证监会3月宣布，恒大在暴雷前的2019和2020年虚增收入达5641亿元。尽管如此，普华永道在中国的会计师事务所未对恒大账目提出异议。
中国银行改聘其它会计师事务所
《金融时报》报道称，除业务禁令外，普华永道可能还面临高额罚款。
与此同时，普华永道还失去了一个重要客户：中国银行8月19日公告称，将改聘安永会计师事务所代替普华永道。公告称，普华永道仅为其审计2024年度中期财务报告。并且，中期财报的公布日期提前一日为8月29日。中国银行一名人士向《金融时报》称，财政部官员向该行告知，对普华永道的处罚通知将于8月底宣布。
房地产危机重压中国经济
普华永道则向客户保证，在六个月的禁令期限内，其员工将继续工作，到明年3月禁令到期后，仍可及时提交2024年年报。不过，在禁令期限内，普华永道不准签核财务报表、IPO招股文件以及从事受规管活动。
中国恒大及整个房地产行业的危机对中国经济造成沉重打击。1月底，香港一家法院勒令债台高筑的恒大清盘。还有许多家房地产商泥足深陷。
普华永道中国是2022年中国大陆收入最高的会计师事务所，达79亿元人民币。
去年，另一家会计师事务所德勤因对华融"存在严重审计缺陷"，而被罚款2.12亿元，德勤北京分所被勒令停业3个月。
（德新社、金融时报等）
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