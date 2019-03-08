媒体：多名中共高官涉嫌论文抄袭

（德国之声中文网）法新社报道称，共有6名中共官员抄袭他人作品，其中包括一位前国家副主席、一位高级法院法官、一位前公安高层，还有一名新疆地区位高权重的党内领导。

在多次爆发学术抄袭丑闻后，中国国务院去年首次发布学术规范，警告违规者会遭到"严厉惩罚"。

上月，北京电影学院曾取消知名男演员翟天临的博士头衔。此前有人爆料称，翟天临在研究生期间的论文中出现许多段落抄袭他人此前文章，却并未注明出处。这一事件在中国社交媒体引起有关"名人假文凭"的热烈讨论。

法新社组织人员审读了中国国家基础设施（CNKI）中能找到的12篇中共官员博士/硕士论文，发现其中6篇存在抄袭现象。

法新社引述专家称，在中共党内，教育程度是决定职位升迁的一项重要指标，这迫使官员竭尽全力在工作的同时"搜刮"文凭。"大学领导都很清楚这种事情，因为他们也是政府官员。他们都是同根生的，"前《中国青年报》主编李大同如此表示。"这些文凭是真的，并不是从街上买的，但其本质是假的。这在官僚体制中是很常见的做法。"

法新社用专门查找抄袭现象的软件对12篇论文进行检查。被发现论文存在抄袭现象的6名官员均无法联络，或没有对法新社的询问做出回应。

他们中间就有中共政治局委员、新疆自治区党委书记陈全国。2016年8月陈全国赴新疆就职，在当地推行极为严厉的压制政策。据估计，有大约100万维吾尔人及其他穆斯林族群成员被送入集体营地。北京政府否认强迫关押民众，把相关设施称为"职业培训中心"。

被视为中共政治新星的陈全国2004年毕业于武汉理工大学。他的论文题目是"中部地区人力资本积累与经济发展相关性研究"，其中有50个多个段落引用他人文章而未标明出处。其抄袭段落来自一篇标题为"人力资本及其在经济增长中的贡献--对广东省的实证研究"的论文，是2002年朱翊敏在暨南大学递交的。朱翊敏本人现在是中山大学管理学院副教授。

除此之外，陈全国论文导语的许多篇幅几乎原文照抄另一篇2002年的论文"人力资本的经济学分析"，是莫志宏在中国社科院发表的。莫志宏现为北京理工大学副教授。当法新社询问陈全国是否曾请求使用其研究成果时，莫志宏拒绝表态。接受陈全国论文的武汉理工大学也没有对法新社的询问做出回应。

负责人事升迁及对违规者进行处罚的中共中央组织部对此次发现的6起抄袭案例拒绝置评。

6名涉事官员在获得学位当时都兼职工作。在中共直接控制之下的中国各大学很难对官员作弊现象做出处理。一名不愿意透露姓名的人民大学中国学者对法新社表示："在许多情况下，中共官员从和他们有关系并能因其政府官职得到好处的学术机构那里获得学位。"

在2013年至2018年期间担任中国国家副主席的李源潮于1998年递交博士论文，标题为"社会主义文化艺术生产的一些问题"，并以此获得中央党校博士学位。这篇论文中有20个段落与1991年一篇名为"社会主义社会人民群众精神文化需求"的论文完全一样，后者的作者是张民更（音译）。

更具讽刺意味的是，直接负责知识产权保护的中国国家知识产权局直属机关党委书记肖兴威也名列抄袭官员之一。

另外被查出抄袭的还有中国最高法院副院长张述元、前副审计长陈兆与（音译）以及一名前公安局局长史俊（音译）。

中国国务院2018年曾发布《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，表示对学术造假"零容忍"。视情况严重程度不同，具体惩罚措施包括剥夺学位、暂停升职乃至解职。如果涉事人员为中共党员，还会受党纪处分，但并未具体指明惩处方式。

中国官方媒体去年曾报道称，南京大学一名社会学教授因为在15篇研究论文中出现抄袭现象而被开除。不过，迄今为止，没有迹象显示中共高层官员会因为学术造假而被公开惩处。

石涛/凝练（法新社）