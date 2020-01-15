 媒体：国家电网担忧中国经济增速下滑至4% | 经济纵横 | DW | 16.01.2020

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经济纵横

媒体：国家电网担忧中国经济增速下滑至4%

中国经济正面临持续的下行压力。英媒援引中国国家电网内部人士报道称，这家大国企准备迎接未来五年中国经济增长率降至4%的前景，并表示在中国27家省级电力公司中，去年至少有10家报告了亏损，这一数字创下了纪录。

China | Photovoltaik in China (Getty Images/K. Frayer)

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中美在经历了18个月后的贸易战终于迎来了第一阶段贸易协议。除了關稅未除，中國还承諾兩年内增购2千億美元商品。德国之声专访中国宏观经济专家沈凌，请他分析这项协议对中国经济的影响。 (16.01.2020)

中国知名经济学家高善文发表演讲认为，今后十年中国的经济增速平均不会超过5%。他预测，届时中国的增长目标很有可能是“保四争五”。有消息称，北京当局“全网封杀”了高善文的这篇演讲；不过此文以及相关讨论依然在中国社交平台以及《财新网》等媒体上可见。 (06.12.2019)

中国工业生产、零售业及设备投资趋弱超预期，下行压力增加。与美国的贸易冲突会在多大程度上制约中国经济增长？ (16.09.2019)

德国之声评论员泽林指出，若只强调中国的经济增速降到了30年来的最低，我们就低估了所面对的那个根本的挑战。 (22.07.2019)

（德国之声中文网）英国媒体《金融时报》周四（1月16日）援引熟悉国家电网内部预测的人士透露，该企业准备迎接未来五年中国经济增长率降至4%的前景，其经济预测没有市场共识乐观。

"国家电网有限公司"是中国最大的公用事业公司，为国有独资，主要建设和运营中国电网，供应中国全国电力。该公司在2006至2018年持续位列《财富》世界500强第2名。

《金融时报》报道称，该国有垄断企业以大胆的经济预测而闻名，但近年来受中国经济增长放缓及政府要求下调电价的影响而变得更为谨慎。报道援引国家电网内部人士称，"在27家省级电力公司中，去年至少有10家报告了亏损，这一数字创下了纪录，导致该企业正在削减基础设施支出"。

去年11月底，中国知名经济学家高善文也在一次演讲中预测，今后十年中国的经济增速平均不会超过5%，表示由于去杠杆政策的持续作用，中国经济增长受到了巨大压力，未来中国的增长目标很有可能是"保四争五"。这一说法在年底引起了一些讨论。

目前，中国经济增速正经历30年来的最低水平。去年10月公布的中国第三季度GDP增速降至6%，本周五（1月18日），北京将公布2019年全年的GDP增速。

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