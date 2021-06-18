媒体：台企与复星达成千万疫苗初步协议

（德国之声中文网）路透社援引三位知情人士周五（7月2日）报道称，台积电和鸿海永龄基金会当天已与复星医药旗下公司达成购买各500万剂BioNTech/辉瑞疫苗（台湾称作BNT）的初步协议。

一位消息人士向路透社介绍，初步协议“包括了相关法律文件”。另一位消息士表示：“德国政府并不希望被认为因为中国压力而不卖疫苗给台湾，….德国政府一直在努力帮助加快谈判进程。”针对上述报导，台积电透过电子邮件表示“仍在进行中，目前没有进一步息可以提供”。

先签先得

路透社介绍，由于目前全球疫苗供应紧张，而复星是大中华区的BioNTech/辉瑞疫苗独家代理商，能够抢先一步与其签约，可以确保疫苗分发的优先权。

上海复星医药集团与BioNTech公司签有在大中华区销售疫苗的合同，包括中国大陆，香港、澳门及台湾。台北政府指责北京今年早些时候从中作梗，使台湾无法获得德美联合研制的BioNTech/辉瑞疫苗。北京方面否认了这一说法。台湾政府强调，只会与德国的BioNTech公司直接打交道，而且不信任来自中国的疫苗。北京则批评，台湾违背商业原则，意欲绕开复星。

台湾卫福部长陈时中

陈时中回应：相对顺利

针对民间企业购买疫苗进度，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中本周六向台湾媒体透露，相对还顺利，但疫苗采购尤其困难。他坦言，鸿海或台积电的工作具有挑战性，从大老板到法务工作人员都相当努力。

台湾行政院上个月宣布，政府已经授权，同意鸿海集团创办人郭台铭的永龄基金会和台积电分别出面，向德国Biontech公司洽购各500万剂新冠疫苗。台湾总统蔡英文当时接见台积电董事长刘德音和鸿海集团创办人郭台铭，达成未来进口的1000万剂BNT疫苗必须是原厂制造、原厂包装并直送台湾共识，交货期程越快越好。

“整体疫情趋势向下”

台湾5月中爆发一波最严重的本土新冠疫情，由于政府进口疫苗进度缓慢，目前接种第一剂疫苗的比例约为9%。路透社指出，疫苗已成为两岸政治角力的最新战场。上个月继日本向台湾捐赠120万剂阿斯利康（AstraZeneca）疫苗后，美国也赠送台湾250万剂莫德纳(Moderna)疫苗，以解决台湾疫苗不足的燃眉之急。

台湾疫情指挥中心周六宣布，台湾新增76例武汉肺炎本土病例，这两天以采检日来看，确诊个案确实比较多，但主要是大规模筛检所致，整体疫情趋势还是向下。据该中心的统计，截至目前台湾累计确诊14991例，累计死亡686例。



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