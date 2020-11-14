 媒体：又有4家中企将被列入美国防部“黑名单” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2020

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时政风云

媒体：又有4家中企将被列入美国防部“黑名单”

路透社援引消息人士说，华盛顿准备再认定4家中国企业为中国军方的支持对象，限制美国人对其进行投资。这会让“中共军工企业”黑名单上的中国企业数量增至35家。

China | US Botschaft in Peking

（德国之声中文网）据路透社报道，消息人士称，华盛顿准备再认定4家中国公司为中国军方的支持对象，限制其获得美国投资者的投资。随着美国总统权力交接日期的临近，特朗普政府正在试图强化其鹰派中国立场。

一名美国官员和一位不愿透露姓名的知情人士说，美国国防部可能会在下周公布这一决定。

白宫和中国驻美国大使馆都没有立即回应路透社的置评请求。

新增公司将使该名单上的中国企业数量达到35家，其中包括之前已经列入其中的海康威视、中国电信、中国移动等大企业。

美国1999年颁布的一项法律规定，五角大楼必须编制一份由中国人民解放军"拥有或控制"的"中共军工企业"名单，但美国国防部直到今年才遵照执行。

此前几天，美国白宫颁发了一项行政命令，试图从2021年11月起禁止美国投资者购买被列入该黑名单的公司的证券。

共和党议员加拉格尔(Mike Gallagher)表示，此举"有助于确保没有美国人在不知不觉中资助 (中国共产党发动的)主导未来技术"。他已提出立法议案，要求禁止黑名单上的中国公司进入美国资本市场。

不过，由于所涉范围有限，即将上任的拜登政府立场尚不确定，而且美国投资者本来就较少持有中国资产，专家认为，这项行政命令不太可能对这些公司造成严重打击。

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尽管特朗普总统本周再次宣称“一劳永逸与中国脱钩”，但是上海美国商会的一项调研显示，在中国经营业务的美国企业中，大多数都没有将制造业务撤出中国的计划。调研同时显示，美企对美中双边经贸关系趋于悲观。

美国前国务卿、有“中国人民的老朋友”之称的基辛格，在最新的公开表态中评估了美国大选后中美关系的走势。提出了两国间的冲突潜力“堪比第一次世界大战”的说法。中国官媒和民间舆论迅速反应，态度也不乐观。

虽然距离特朗普卸任仅剩10周，但美国媒体Axios 报导，特朗普下台前预料将针对中国推出一系列强硬政策，借此防止拜登接任后扭转特朗普奠定的美国对中政策。

自称是“关税男”的美国总统特朗普对中国最不手软。拜登的当选貌似带来了新希望，但事实上，特朗普的鹰派贸易政策在拜登执政期间可能不会有太大改变。

民主党当选总统拜登将于明年1月20日就职，目前尚未制定详细的对华战略。但所有迹象都表明，他将继续对中国采取强硬对策。

越来越长的这份美国国防部黑名单可能会加剧这两个世界最大经济体之间的紧张关系。中美两国本来已经因为新冠疫情和香港问题而存在分歧。

这份名单也是华盛顿一项更广泛打击北京意图的一部分。华盛顿认为，北京正在努力将新兴民用技术用于军事目的。

今年9月，美国商务部对中国最大芯片制造商中芯国际实施出口限制，认为向它提供的设备有可能被用于军事目的，称这是 "不可接受的风险"。

美国国会和政府越来越多地寻求限制不像美国同行那样遵守规则的中国公司进入美国市场，即便这意味着与华尔街对着干。

今年8月，美国证券交易委员会和财政部官员曾敦促特朗普，将那些在美国交易所交易、到2022年1月还不能满足审计要求的中国公司摘牌。

张平/王凡（路透社）

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