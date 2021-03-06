媒体：印度盼四国联盟金援对抗中国疫苗外交

(德国之声中文网) 一位印度政府消息人士告诉路透社，印度已敦促美国、日本和澳大利亚投资其疫苗生产，以加强能力对抗中国的疫苗外交。

两名印度高级官员表示，由美国、日本、澳大利亚和印度组成的四国联盟正在加紧扩大全球疫苗接种范围，以对抗中国日益增长的软实力。他们补充说，印度是世界上最大的疫苗制造商，认为自己最适合担任对抗中国疫苗外交的主力。

在被要求发表评论时，美国国务院发言人没有提及印度的资金请求或提及中国，但表示华盛顿深切关注如何扩大全球疫苗接种、制造和交付。

该官员告诉路透社：「国务卿布林肯在2月18日与他的四国(Quad)同行进行了交谈，讨论了新冠疫情应对和经济复甦，以及气候变化等问题的上的合作。」

澳大利亚政府没有发表评论。但一位政府消息人士表示，全球从新冠疫情中恢复是该国及其四国合作伙伴的政策优先事项。该消息人士说，澳大利亚正在探索一些方案，与合作伙伴合作，以加强该地区的稳定和繁荣。

日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)3月5日在新闻发布会上表示，四国在2月的会议上讨论了「国际合作的必要性和重要性，以确保发展中国家平等地获得疫苗」，但没有作出任何决定。

印度外交部发言人没有回应路透社的置评请求。

两位印度消息人士中的一位是直接了解四国联盟讨论情况的官员，他说，该集团曾举行过几次关于全球疫苗接种的会议。

他也说：「印度目前的疫苗选择比任何其他亚洲国家都多，印度希望四国联盟的成员能够付费加紧生产。」

第二位消息人士说，在2月的线上会议，四方国家讨论了如何「鼓励替代性医疗供应链，从而意味着减少对中国的依赖」。

中国全国政协十三届四次会议新闻发言人郭卫民3月3日表示，有关中国出口疫苗是为了扩大地缘政治影响力的说法「是十分狭隘的」。中国外交部则说，中国的目的是让全球都能使用疫苗。

印度的疫苗生产能力

印度血清研究所(SII)、巴拉特生物技术公司(Barat Biotech)、Biological E和卡迪拉保健公司 (Cadila Healthcare)等印度公司，合计有能力为自己和他人生产数十亿剂的疫苗。

印度血清研究所是世界上最大的单一制造商，正在为许多国家生产牛津-阿斯利康公司(Oxford University-AstraZeneca)的疫苗，并将很快开始批量生产Novavax疫苗。

印度还试图向巴西、菲律宾和津巴布韦等40个国家出售巴拉特生物技术公司和国营印度医学研究委员会(Indian Council of Medical Research)创造的疫苗。巴拉特生物技术公司表示，每年可生产约7亿剂该疫苗。

一名印度疫苗高级官员1月份告诉路透社，政府还与美国公司辉瑞(Pfizer)和莫德纳(Moderna)公司就在印度生产他们的疫苗进行了讨论。

其中一位印度消息人士表示，印度血清研究所与美国生物技术公司诺瓦瓦克斯（Novavax）的合作关系掌握着 「四国在疫苗领域外交联盟的关键，并将中国挤出区域疫苗销售」。

他说：「重点还在于确保四国联盟掌握疫苗的所有关键市场。」

印度公司还将生产约3亿剂俄罗斯的卫星五号 (Sputnik-V)疫苗，但该消息人士称，华盛顿并不热衷于帮助扩大莫斯科在疫苗方面的影响力。

邹宗翰/李玟仪 (路透社)

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