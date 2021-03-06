 媒体：印度盼四国联盟金援对抗中国疫苗外交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2021

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时政风云

媒体：印度盼四国联盟金援对抗中国疫苗外交

根据路透社的计算，北京承诺通过出口和捐赠，为亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲提供至少4.63亿剂国产新冠疫苗。其他国家如何应对中国疫苗外交?

Indien Narendra Modi Covid-19 Impfung

印度疫苗制造商还计划生产更多由美国和俄罗斯，包括强生公司(Johnson&Johnson)开发的新冠疫苗。图为印度总理莫迪接受疫苗注射的画面。

(德国之声中文网) 一位印度政府消息人士告诉路透社，印度已敦促美国、日本和澳大利亚投资其疫苗生产，以加强能力对抗中国的疫苗外交。

两名印度高级官员表示，由美国、日本、澳大利亚和印度组成的四国联盟正在加紧扩大全球疫苗接种范围，以对抗中国日益增长的软实力。他们补充说，印度是世界上最大的疫苗制造商，认为自己最适合担任对抗中国疫苗外交的主力。

在被要求发表评论时，美国国务院发言人没有提及印度的资金请求或提及中国，但表示华盛顿深切关注如何扩大全球疫苗接种、制造和交付。

该官员告诉路透社：「国务卿布林肯在2月18日与他的四国(Quad)同行进行了交谈，讨论了新冠疫情应对和经济复甦，以及气候变化等问题的上的合作。」

澳大利亚政府没有发表评论。但一位政府消息人士表示，全球从新冠疫情中恢复是该国及其四国合作伙伴的政策优先事项。该消息人士说，澳大利亚正在探索一些方案，与合作伙伴合作，以加强该地区的稳定和繁荣。

日本外相茂木敏充 (Toshimitsu Motegi)3月5日在新闻发布会上表示，四国在2月的会议上讨论了「国际合作的必要性和重要性，以确保发展中国家平等地获得疫苗」，但没有作出任何决定。

印度外交部发言人没有回应路透社的置评请求。

两位印度消息人士中的一位是直接了解四国联盟讨论情况的官员，他说，该集团曾举行过几次关于全球疫苗接种的会议。

他也说：「印度目前的疫苗选择比任何其他亚洲国家都多，印度希望四国联盟的成员能够付费加紧生产。」

第二位消息人士说，在2月的线上会议，四方国家讨论了如何「鼓励替代性医疗供应链，从而意味着减少对中国的依赖」。

中国全国政协十三届四次会议新闻发言人郭卫民3月3日表示，有关中国出口疫苗是为了扩大地缘政治影响力的说法「是十分狭隘的」。中国外交部则说，中国的目的是让全球都能使用疫苗。

Afghanistan Beginn der Impfung gegen Covid-19

印度目前是唯一可以抗衡中国疫苗生产速度的国家，图为印度捐赠给阿富汗的50万剂牛津-阿斯利康新冠疫苗，全数由印度血清研究所生产。

DW.COM

对于北京来说，出口新冠疫苗不仅会带来经济利益，更重要的是，借助疫苗可以扩大中国的政治影响力。

据美联社报道，85岁的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛本周末在位于印度达兰萨拉的一家医院接受了新冠疫苗的接种。他接种的是由英国牛津大学及阿斯利康共同研发、在印度生产的Covishield疫苗。

匈牙利总理发脸书宣告施打中国疫苗，捷克考虑引入俄罗斯卫星V号。中俄疫苗直到目前尚未在欧盟获批上升。

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。

印度的疫苗生产能力

印度血清研究所(SII)、巴拉特生物技术公司(Barat Biotech)、Biological E和卡迪拉保健公司 (Cadila Healthcare)等印度公司，合计有能力为自己和他人生产数十亿剂的疫苗。

印度血清研究所是世界上最大的单一制造商，正在为许多国家生产牛津-阿斯利康公司(Oxford University-AstraZeneca)的疫苗，并将很快开始批量生产Novavax疫苗。

印度还试图向巴西、菲律宾和津巴布韦等40个国家出售巴拉特生物技术公司和国营印度医学研究委员会(Indian Council of Medical Research)创造的疫苗。巴拉特生物技术公司表示，每年可生产约7亿剂该疫苗。

一名印度疫苗高级官员1月份告诉路透社，政府还与美国公司辉瑞(Pfizer)和莫德纳(Moderna)公司就在印度生产他们的疫苗进行了讨论。

其中一位印度消息人士表示，印度血清研究所与美国生物技术公司诺瓦瓦克斯（Novavax）的合作关系掌握着 「四国在疫苗领域外交联盟的关键，并将中国挤出区域疫苗销售」。

他说：「重点还在于确保四国联盟掌握疫苗的所有关键市场。」

印度公司还将生产约3亿剂俄罗斯的卫星五号 (Sputnik-V)疫苗，但该消息人士称，华盛顿并不热衷于帮助扩大莫斯科在疫苗方面的影响力。

邹宗翰/李玟仪 (路透社)

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