媒体：印度开始从马尔代夫撤军

（德国之声中文网）据当地媒体周二（3月12日）报道，在马尔代夫总统下令操作侦察机的印度军人撤出该国后，印度方面已开始撤离这些人员。

据报道，部署在马尔代夫最南端阿杜（Addu）环礁的 25 名印度士兵已于 3 月 10 日（双方商定的撤军正式开始日）之前离开该群岛。

马尔代夫总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）于去年9月份上台执政，当时他承诺让部署在马尔代夫的印度安全人员撤离。

在与新德里会谈后，双方同意在5月10日之前撤走89名印度军人及其辅助人员。迄今印度军人的任务是在马尔代夫漫长的海洋边界巡逻。马尔代夫由 1192个珊瑚小岛组成。

据该国媒体报道，三架印度飞机--两架直升机和一架固定翼飞机，将由已经抵达马尔代夫的印度文职人员操作。这三架飞机是印度赠送给马尔代夫的，用于在该国海域进行巡逻，印度军事人员迄今负责这三架飞机的操控和维护。

马尔代夫和印度当局都没有正式确认这一消息，但马尔代夫报纸Mihaaru报道称，该国国防军证实印度已经开始撤军。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。



中国取代印度？

上周，在印度人准备撤离之际，马尔代夫与中国签署了一项 "军事援助 "协议。马尔代夫国防部称，该协议旨在促进 "更牢固的双边关系"，中国将根据协议对其人员进行培训。

印度对中国在印度洋日益增长的存在及其在马尔代夫和邻国斯里兰卡的影响力心存疑虑。这两个南亚岛国都处于东西向国际航运要道的中段，战略地位十分重要。

自穆伊祖9月赢得马尔代夫大选以来，该国与新德里之间的关系趋于冷淡。

印度历来将马尔代夫视为自己在印度洋势力范围的一部分。但马尔代夫已逐渐转向靠拢中国。中国目前是该国最大的债权国。

作为“一带一路”倡议的一部分，中国一直在印度洋地区开展基础设施项目并进行大量经济投资。马尔代夫毗邻中国的能源供应路线，其海洋战略位置将使中国政府受益。

马尔代夫总统穆伊祖2024年1月访问中国

马尔代夫总统穆伊祖今年1月访问了中国，签署了一系列基础设施、能源、海洋和农业协议。但此前他曾否认试图通过引入中国军队取代印度军队，来重新调整地区平衡。

印度上个月表示，它正在马尔代夫以北约 130 公里（80 英里）的 "具有重要战略意义 "的拉克沙威普群岛（Lakshadweep）上加强海军力量。驻扎在米尼科伊岛（Minicoy）上的印度海军部队将加强对该地区的 "活动监测"。

（法新社）

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