媒体：华盛顿拟禁美企投资部分中国科技公司

（德国之声中文网）据路透社援引知情人士报道，美国政府计划以安全顾虑为由，禁止美国企业对一些中国科技企业的投资，并且对其它投资实施更加严格的监控。

两名了解相关事务的知情人士表示，禁令预计将适用于与芯片生产有关的一些投资。相关禁令可能会效仿美国去年10月份对向中国出口美国人工智能芯片、芯片制造设备和超级计算机等领域实施的全面新限制。

据悉，拜登政府计划先行征求相关产业对于上述计划中新规的意见，然后再将其付诸实施。具体的计划将在未来数月内公布。

白宫拒绝对路透社的相关消息予以置评。

中国驻美大使馆发言人在一份声明中回应称：“任何限制或打压都不能阻止中国科技发展的步伐。” 该声明还强调，美国政客“对中美正常经贸合作无端设限”，只会导致美国错失发展机遇。外交部发言人毛宁也曾表示，美国人为对中美科技交流设置障碍的做法“将会反噬美方自身”，损害国际社会对美国投资信心。

最近一段时间，中美之间的紧张气氛因为“气球事件”而进一步加剧。观察人士猜测，华盛顿在短期内可能会采取更多的惩罚性措施，其中就可能涉及对外投资领域。

除了禁止美国企业投资某些中国科技企业之外，华盛顿还有可能采取的措施就是要求投资者在执行相关投资交易之前先行知会政府，尽管不存在遭到否决的风险。

虽然相关政令的细节内容可能还会修改，但这种不断升级加码的行动方式显示，拜登政府在尝试以快刀斩乱麻的方式控制美国在华投资。去年10月的对华限制措施在出台之后，惹怒了美国的盟友和本国企业。

英特尔等美国企业对中国人工智能领域进行了大量投资

路透社指出，这也显示出美国政府迫切希望获得有关美国对中国科技领域初创企业投资的更多信息。美国乔治敦大学一家智库本月早些时候发布的一份报告显示，在2015年到2021年期间，包括英特尔和高通在内的美国投资商在中国人工智能技术公司的投资总额中占了将近五分之一的份额，交易总价值约402亿美元。

据悉，上述禁令原本计划在去年最后一个季度就发布的，之所以延后是为了避免在美国国务卿布林肯访华之前激怒北京。不过在美国发现中国气球进入其领空之后，布林肯的访华行程也被搁置了。

（路透社等）

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