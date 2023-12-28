媒体：华盛顿建议G7探讨如何没收3000亿美元俄资产

（德国之声中文网）在俄罗斯2022年2月侵略乌克兰、西方对其实施制裁之后，俄罗斯央行在世界各地约3000亿欧元的外汇储备被冻结。针对这笔被冻结的俄资产，西方各国一直有激烈的争论。

据英国《金融时报》12月28日报道，美国提议七国集团（G7）工作组探讨如何没收被冻结的3000亿美元俄罗斯资产。据知情人士透露，G7的财长、副财长本月讨论了这一议题，内容涉及如何制定这样一项政策以及评估其中的风险。

《纽约时报》也在不久前援引消息人士称，美国已经开始与其盟友讨论如何处置3000亿被冻结的俄资产的问题，在权衡动用这笔资金援助基辅。

美国在英国、日本和加拿大支持下提议推进准备工作，以便为可能在明年2月24日左右召开的G7领导人峰会准备好备选方案。2024年2 月 24 日是俄罗斯全面入侵乌克兰两周年。

《金融时报》报道指出，华盛顿提议成立的三个工作组将研究与没收有关的法律问题、实施这一政策和降低风险的方法、以及如何以最佳方式向乌克兰提供支持的方案。

乌克兰的清算项目：追究俄罗斯的责任

华盛顿迄今尚未公开支持没收资产。不过，据《金融时报》报道，美国今年在七国集团内部私下分发了一份讨论文件，称作为“促使俄罗斯停止侵略的反制措施”，没收莫斯科被冻结的资产应是合法的。

乌克兰方面也曾多次要求没收俄罗斯国家资产、提供给乌克兰用于国家重建。

欧盟方面仍持保留意见

然而，欧盟方面更为警惕，大部分被冻结的俄资产在欧洲。欧盟担心可能会对金融稳定造成影响，也担心俄罗斯会采取报复行动。莫斯科多次强调，若俄资产在欧盟被没收，将进行报复。

《金融时报》报道称，欧盟方面对于该计划存在一些保留意见。德国、法国、意大利和欧盟认为，有必要在做出决定前仔细评估没收莫斯科资产的合法性。根据会议记录，几位欧洲部长还强调需要对这项工作保持高度机密。

乌克兰反攻战步履维艰

事实上，西方一直在探讨如何利用被冻结的俄罗斯央行资产的问题。早在一年多前，欧盟就表示，希望能利用这笔钱，迫使莫斯科为乌克兰的战后重建买单。

欧盟迄今为止还没有没收俄罗斯的资产，而只是将其冻结，并探讨如何利用这些资产所在的金融机构通过这些资产所赚取的收益。欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）10月底表示，欧盟行政部门在制定一项提案，将从被冻结的俄罗斯国有资产中获得的部分利润集中起来，用于帮助乌克兰及其战后重建。

目前的讨论似乎已经更进一步。据《金融时报》报道，西方国家在探讨各种方案，从直接没收和动用俄罗斯央行资产，到动用被冻结资产的收益或将被冻结资产作为贷款抵押品，不一而足。

不过对于这些方案还存在种种保留意见和担忧。例如，担忧没收俄资产的讨论影响西方原本要在2024年向基辅提供财政支持的计划。

在过去两年里，七国集团曾经多次在对俄罗斯的经济措施上产生分歧，包括最初的全面制裁方案以及为俄石油设定价格上限等，不过成员国最终都克服分歧、达成一致。

（金融时报，纽约时报，路透社等）

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