 媒体：北约司令官计划向东欧两国派遣战斗部队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2021

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时政风云

媒体：北约司令官计划向东欧两国派遣战斗部队

俄罗斯重兵压向乌克兰边境，称旨在迫使西方对莫斯科做出有约束力的安全承诺。但北约似乎不仅不予理睬，更有调兵遣将的计划。

Lithuania Holds 2018 NATO Thunder Storm Military Exercises

北约2018年在立陶宛举行“雷霆风暴”军事演习

DW.COM

美俄因乌克兰问题陷入紧张对峙之际，两国领导人通过视频进行会谈。美国官员表示，如果俄罗斯军队越过边境进入乌克兰领土，俄罗斯将面临严厉制裁。

欧盟外长们在周一就对俄罗斯私营军事企业瓦格纳进行制裁达成一致。该集团被指控破坏乌克兰等地稳定。

（德国之声中文网）迹象显示，俄罗斯同北约之间的紧张局面正在进一步升级。德国《明镜在线》周六报导，北约最高司令官、美国人沃尔特斯（Tod Wolters）在一次秘密视频会议上建议北约向保加利亚和罗马尼亚派驻士兵。

俄罗斯吞并克里米亚半岛后，北约在波罗的海三国以及波兰设立了所谓的"加强前线存在"的驻军机制，从2017年年初开始，在上述4个国家分别派遣战斗士兵1000名。目前在这个机制下德国在立陶宛派有500名士兵，周日，德国新任国防部长前往该国，看望那里的德国士兵。

沃尔特斯建议称，可以将"加强前线存在"的模式扩大到保加利亚和罗马尼亚。一旦北约东线发生军事冲突，前线驻军将扮演桥头堡的角色。该建议受到保加利亚和罗马尼亚的欢迎。

对这个建议的真实性以及是否已在实施，北约尚未做出表态。

NATO-General Tod D. Wolters

北约最高司令官沃尔特斯（Tod Wolters）

另一方面，俄罗斯已在同乌克兰接壤的边境增兵多达10万人。乌克兰向北约求助保护，鉴于乌克兰不是北约成员国，虽然美国等国家继续向基辅提供自卫武器，但北约无法直接派兵。不久前美俄两国总统视频通话时，拜登告诫普京入侵乌克兰的后果将非常严重。

莫斯科一直强调没有入侵乌克兰的计划，但拥有维护国家安全的权利，激烈反对乌克兰加入北约，也反对其同北约越走越近。俄罗斯要求北约停止在乌克兰以及东欧进行军事活动，并敦促将其驻军退回到1997年的位置。北约增于1999年和2004年两次东扩，吸收了前苏联加盟共和国以及东欧原华沙组织成员国作为会员。

上周五，莫斯科再度声明，希望北约做出有约束力的安全不受侵犯的许诺。周六，俄罗斯国防部副部长格鲁什克（Alexander Grushko）表示，俄方向美国提出的安全目标，是"将军事或者军事-技术冲突转变成政治议程的尝试",而只有政治议程才是真正加强军事安全的手段。

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