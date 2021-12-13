媒体：北约司令官计划向东欧两国派遣战斗部队

（德国之声中文网）迹象显示，俄罗斯同北约之间的紧张局面正在进一步升级。德国《明镜在线》周六报导，北约最高司令官、美国人沃尔特斯（Tod Wolters）在一次秘密视频会议上建议北约向保加利亚和罗马尼亚派驻士兵。

俄罗斯吞并克里米亚半岛后，北约在波罗的海三国以及波兰设立了所谓的"加强前线存在"的驻军机制，从2017年年初开始，在上述4个国家分别派遣战斗士兵1000名。目前在这个机制下德国在立陶宛派有500名士兵，周日，德国新任国防部长前往该国，看望那里的德国士兵。

沃尔特斯建议称，可以将"加强前线存在"的模式扩大到保加利亚和罗马尼亚。一旦北约东线发生军事冲突，前线驻军将扮演桥头堡的角色。该建议受到保加利亚和罗马尼亚的欢迎。

对这个建议的真实性以及是否已在实施，北约尚未做出表态。

另一方面，俄罗斯已在同乌克兰接壤的边境增兵多达10万人。乌克兰向北约求助保护，鉴于乌克兰不是北约成员国，虽然美国等国家继续向基辅提供自卫武器，但北约无法直接派兵。不久前美俄两国总统视频通话时，拜登告诫普京入侵乌克兰的后果将非常严重。

莫斯科一直强调没有入侵乌克兰的计划，但拥有维护国家安全的权利，激烈反对乌克兰加入北约，也反对其同北约越走越近。俄罗斯要求北约停止在乌克兰以及东欧进行军事活动，并敦促将其驻军退回到1997年的位置。北约增于1999年和2004年两次东扩，吸收了前苏联加盟共和国以及东欧原华沙组织成员国作为会员。

上周五，莫斯科再度声明，希望北约做出有约束力的安全不受侵犯的许诺。周六，俄罗斯国防部副部长格鲁什克（Alexander Grushko）表示，俄方向美国提出的安全目标，是"将军事或者军事-技术冲突转变成政治议程的尝试",而只有政治议程才是真正加强军事安全的手段。

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