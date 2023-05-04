 媒体：北溪爆炸事件有更多线索与乌克兰有关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2023

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时政风云

媒体：北溪爆炸事件有更多线索与乌克兰有关

此前曾有德媒报道，调查者在一艘小帆船上发现了炸药残余物。如今，多家德国与国际媒体联合报道称，租用该帆船的可能是一家与乌克兰有关的"皮包公司"，并且其中一人或许是一名有军方背景的乌克兰人。

Dänemark | Ostsee | Leck in Nord Stream Pipeline

（德国之声中文网）此次调查的线索来自波罗的海停泊的一艘15米的小帆船，名为Andromeda。北德意志电台、西德意志电台和南德意志报以及瑞典报纸Expressen、波兰在线杂志frontstory和丹麦日报Berlinske共同进行了此次调查。

德国电视一台报道说，多条新线索指向乌克兰，这在政治上的敏感性极其重大。

今年三月，德国电视一台和时代周报首次报道Andromeda号帆船游艇以及与乌克兰的可能联系：五名男子和一名女性2022年9月初曾乘此帆船从罗斯托克出海。一家波兰公司租用了这艘帆船。而这家公司属于一名乌克兰女性

“皮包公司”？

此次德国与国际媒体伙伴的共同调查显示，上述波兰公司看来是一家旅行社，根据波兰的商业注册记录，该公司位于华沙某个地址，而该地址注册有百余家公司。一名女性在那里证实，这家公司的确在该地址，但她没有公司持有人的电话，只有电邮。

调查显示，这家所谓的旅行社并没有网站，似有可能只是一家皮包公司。从公司的信息来看，过去几年也没有值得一提的营业额。只是2020年突然获得280万欧元的收入，但收入来由不明。

从互联网上找到的信息显示，一位金发中年女性是公司持有人。在电话中，她迟疑地表示是公司持有人，但没回答任何问题就挂了电话。而同一名女性还出现在另外两家公司的名录里面。但令人存疑的是，她是否也只是一名"稻草人"。

德国电视一台报道说，情报部门有时会使用皮包公司来掩盖秘密行动。或许这家旅行社也只是用来租赁和支付Andromeda号帆船的手段。但真实情况如何，尚无法确认。

Infografik - Gaslecks an Nord Stream 1 und 2 - EN

北溪管道泄漏地点

一名乌克兰男子

从这艘帆船引出的另一条线索则是，租赁这艘帆船的人提交了护照。其中一本是罗马尼亚护照，持有人名为Stefan M.。而此名确有其人，只是据德国联邦刑事局的信息，北溪管道被炸之际，几乎可以确定此人在罗马尼亚。记者了解到，德国调查者认为，当时拿着这本护照的可能是一名20多岁的乌克兰男子。并且记者获知了此人的姓名。

社交媒体上的图片显示，这名男子有时身着军装，并有明显的纹身。他曾在乌克兰步兵服役。该男子一名亲属在电话中向调查的记者表示，这名男子目前仍在军中服役，有时会打电话。但这名亲属说，该男子去年秋天并未离开乌克兰。乌克兰官方迄今没有回复调查记者的询问。

其它可能

不过，对于北溪管道被炸的真相，目前也有其它理论。德国电视一台报道说，比如多家欧洲媒体曾调查发现，在爆炸前，曾有可疑俄罗斯船只在管道附近停留。这些船只为军用和民用科研船，有些配有小型潜艇或水下无人机。

德国电视一台报道说，但迄今为止，德国安全部门圈中称，尚无证据证明这些俄罗斯船只的确参与了爆炸事件。德国联邦总检察长弗朗克（Peter Frank）年初曾表示，尚无法证实俄罗斯为幕后操控者。但"调查还在进行中"。俄罗斯、美国和乌克兰均否认参与爆炸事件。

如何保护天然气管道免遭人为破坏？

（综合报道）

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