媒体：北京调查蚂蚁集团快速IPO幕后推手

(德国之声中文网) 根据《华尔街日报》引述消息人士的独家报导，中国政府正在调查阿里巴巴的创办人马云去年如何让蚂蚁集团的股票上市快速获得监管机构的批准。这个消息显示，中国政府对马云展开的一系列行动已开始扩及到政府机关。

消息人士透露，中国的中央政府将2021年初展开的调查重点放在去年批准蚂蚁集团首次公开募股的监管机构丶当时支持这笔交易的地方官员丶以及预计会从这比交易中获益的国有企业。《华尔街日报》指出，这项调查着重在马云与部分重要政府人士的关系。

《华尔街日报》的报导称，这个消息代表蚂蚁集团与马云的未来仍充斥着不确定性，而马云也被下令，在蚂蚁集团完成监管机构所要求的整改之前，不许离开中国。

这波新的调查中的一个重点项目是上海证券交易所的科创版，因为消息人士透露，马云曾计划让蚂蚁集团同步在科创版与香港交易所上市。上海证交所的科创版是在2018年由中国国家主席习近平宣布推出的，主要是希望帮助中国的科技公司募集资金，让他们能够在与美国公司竞争时，更具竞争力。

谁拥护蚂蚁?

在上海证交所正式推动科创版前，其中一个熟知详情的官员是上海市委书记李强。《华尔街日报》指出，李强一直受到习近平的信任，但他同时也很支持马云与其旗下企业。报导表示，2018年，上海市政府丶蚂蚁集团与阿里巴巴签署了战略合作协议。根据上海市当时发布的消息，李强与上海市的市长都承诺会全力支持马云在上海的业务。

蚂蚁集团将在科创版的上市计划简称为「Project Star」，相关细节後来也通过了监管机构的审核。到了2020年，浙江的监管机构约花了一周来审查蚂蚁集团的计画，而在蚂蚁集团於同年8月向科创版与香港交易所提出上市的招股书後，上海的监管机构也在不到一个月的时间内，批准其上市申请。

《华尔街日报》的报导还提到，这波新调查的目标还包含一些国家基金，包含主权财富基金中国投资有限责任公司与中国人寿保险股份有限公司是如何投资蚂蚁集团。

中国政府与相关公司代表都未回覆《华尔街日报》的访问需求。

路透社指出，中国政府此前已对中国已经对蚂蚁金服集团进行了全面的重组。蚂蚁集团去年创纪录的370亿美元的IPO於11月被监管机构喊停，此举凸显了中国政府控制其互联网巨头的决心。在中国央行的指导下，蚂蚁集团要接受更严格的监管和资本要求，也必须切断其大受欢迎的支付应用程序支付宝和其他业务之间的联系。

(华尔街日报、路透社)

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