媒体：北京要求车商暂缓在支持关税国家大举投资

欧盟对中国进口电动车启动关税后，北京将根据各国表决的立场不同，有别对待，比如要求汽车厂商暂缓在支持关税的国家大规模投资。

（德国之声中文网）据路透社引述两位知情人士报道，中国已要求本国汽车制造商暂停对支持关税的欧洲国家进行大规模投资。

经过对中国政府过度补贴电动车事宜的调查后，周二（10月29日）欧盟正式通过对中国进口的电动汽车加征高额关税，旨在保护欧洲厂商。

除了原本10%的汽车进口关税之外，新加征的关税介于7.8%到35.3%不等，预计实施5年。其中吉利（Geely）是18.8%、比亚迪（BYD）17%、上汽（SAIC）则是35.3%；美国企业特斯拉（Tesla）在中国厂制造的产品也面临7.8%的额外关税。

包括法国、波兰和意大利在内的欧盟10个成员国，在10月初的投票中支持征收关税，包括德国在内的5个成员国反对，12个成员国投下弃权票。

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暂缓投资、谨慎投资、鼓励投资

知情人士称，包括比亚迪、上汽和吉利在内的中国汽车制造商在10月10日商务部举行的闭门会议上被告知，他们应该暂停对支持欧盟关税的国家进行大规模投资，例如暂缓在这些国家建厂。知情人士说，几家外国汽车制造商也参加了会议。

与会者被告知，要"谨慎"投资投弃权票的国家，"鼓励"投资那些投票反对关税的国家。

吉利拒绝回应路透社的这一说法。上汽、比亚迪和中国商务部也都没有立即回复路透社的置评请求。

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在意大利和法国的投资计划：悬了

意大利和法国都在设法赢得中国汽车制造商前去投资，但这两个国家也警告称，大量廉价中国电动汽车涌入欧洲会给欧洲制造商带来风险。意法两国均在关税表决中投下了赞同票。

中国第二大汽车出口商上汽集团正在欧洲为电动汽车工厂选址，并计划今年在法国开设第二家欧洲零部件中心，以满足欧洲市场对旗下MG品牌汽车日益增长的需求。法国政府没有立即回复置评请求。

目前，意大利政府正在与中国出口量最大的汽车制造商奇瑞以及包括东风汽车在内的其他中国汽车制造商就潜在投资进行谈判。意大利工业部拒绝置评。东风和奇瑞也没有立即回复路透社的问询。

比亚迪正在匈牙利建厂，而匈牙利投票反对征收关税。两位知情人士表示，出于成本方面的考虑，比亚迪还一直在考虑将其欧洲总部从荷兰迁至匈牙利。

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商家不要单独谈谈，确保技术留在国内

报道还称，其实在北京下达指导意见之前，中国企业就对在欧洲独立设厂持谨慎态度，因为这需要大量投资，并需要深入了解当地的法律和文化。

知情人士说，汽车制造商在10月10日的会议上还被告知，他们应避免与欧洲政府单独讨论投资问题，而是应该进行集体谈判。

今年9月，彭博社还曾报道说，中国商务部强烈建议中国电动车制造商要确保将先进电动车技术留在国内，避免在像印度和土耳其这类的国家投资。

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（路透社等）

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