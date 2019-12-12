 媒体:北京威胁丹麦小岛用华为5G | 经济纵横 | DW | 12.12.2019

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经济纵横

媒体:北京威胁丹麦小岛用华为5G

法罗群岛是丹麦的海外自治领地。虽然人口只有5万，但却享有广泛的自治权。现在传出中国驻丹麦大使以自贸协议签署威胁法罗群岛与华为签署5G协议。中国政府立即出面否认施压。

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

华为争议又添一桩。丹麦媒体传出该国法罗群岛遭到中国大使威胁要使用华为5G。若报导为真，华为与中国政府间的关系更启人疑窦。

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《法兰克福汇报》指出，单纯地排除华为，并不能确保欧洲的数字主权。《莱茵普法尔茨报》认为，华为问题让德国在经济效益和网络安全方面陷入了两难，而欧洲又很难在此问题上协调立场。 (06.12.2019)

美国新上任的国家安全顾问奥布莱恩认为华为同中共没有区别，是一家腐败的国企。此前他也威胁加拿大，称如果让华为参与5G建设，将结束同该国的情报共享。 (27.11.2019)

(德国之声中文网) 根据丹麦媒体报导，丹麦海外自治领地法罗群岛受到中国政府威胁，如果不同意使用华为的5G网路，就要取消与法罗群岛的贸易协定。不过中国外交部已严正否认。

丹麦媒体援引当地广播公司11月15日的录音，内容是当记者准备要采访该岛的贸易部长阿布拉汉森(Helgi Abrahamsen)时，录到了该部长和助理的私下对话。

在录音中，助理向部长解释，中国驻丹麦大使冯铁4天前在一个会议上威胁，如果法罗电信运营商没有选择华为合作5G网路，就要取消与法罗群岛的一项贸易协议。

该广播公司本来计划要播出这段录音，但当地法院根据法罗政府的要求迅速发布了禁令，禁止播放该录音，并称其会损害与中国的关系。

丹麦当地媒体周二报导了此事。 其中有媒体表示了解录音内容，但未说明是否直接听过内容。

法罗群岛总理尼尔森（Bardur Nielsen）表示不愿讨论此案。报导中提到，他在11月11日曾与中国大使开会，被指与此事有关。中国驻丹麦大使馆也没有回应。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问到此事。她强调该问题「有事实性错误」。她说:「中国和法罗群岛地区并没有在谈自贸协定，何来取消一说？又何来中国大使威胁要取消一说？」

她话锋一转，指控「美国高官满世界抹黑攻击中国企业、威胁有关国家不要与中国特定企业开展合作」，并表示那才是「真正的威胁」。

丹麦总理弗雷德里克森(（Mette Frederiksen）)周二表示，位于苏格兰和冰岛之间的法罗群岛会自己决定由谁提供5G网路。但欢迎他们向丹麦政府寻求建议协助。

夏立民/楊威廉 (美联社等)

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