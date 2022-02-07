媒体：北京夏奥维族火炬手身陷囹圄

（德国之声中文网）据德新社周六（2月12日）援引美国自由亚洲电台（RFA）英文网站的消息，曾为北京夏季奥运会传递圣火的维吾尔族火炬手阿迪力·阿不都热衣木（Adil Abdurehim）因被指控观看"反革命视频"而被判14年刑期。新疆当地的一名警察告诉自由亚洲电台，阿不都热衣木已经被关押了五年。

根据中国门户网站搜狐公布的一份2008年乌鲁木齐地区奥运火炬手名单，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育局的阿不都热衣木是一名中共党员，掌握汉语、俄语、英语等语言，曾在乌洽会等重大活动中担任俄语翻译主持人，熟悉文化、体育工作，曾参加过全国、全疆大型文体活动和比赛。2006年赴韩国代队参加友好城市演出。

这份名单还介绍，阿不都热衣木参与过自治区十运会、十一运会、民运会、乌市首届运动会等活动，几年来，共组织开展文化活动300余场，2006年获乌鲁木齐爱国拥军先进个人称号，获乌鲁木齐市"打黄、打非"先进个人称号。

被列入"恐怖分子嫌疑人"名单

曾留学美国，现居挪威的维吾尔学者阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）2月8日发表推文，介绍了阿不都热衣木作为政治犯被判刑6年的消息，并称他是自己的一名亲戚。阿尤普告诉自由亚洲电台，当他之前询问有关他兄弟埃尔金·阿尤普（Erkin Ayup）和侄女米赫拉·埃尔金（Mihray Erkin）被关押的情况时，他希望阿不都热衣木能够借由其政府职位找到关于他们的消息。但是，阿尤普后来却得知阿不都热衣木本人也被捕了。

阿尤普补充道，阿不都热衣木的名字也被列在一份被泄露的中国政府的"恐怖分子嫌疑人"名单上。去年，黑客从上海公安局获得了逾100万份文件及监控记录。该名单上有超过1万名"恐怖分子嫌疑人"，其中大多数大多数是维吾尔族人，包括数百名未成年人和老人。

维族火炬手呼吁抵制冬奥

美联社上周报导，2008年曾参加奥运会圣火传递、目前生活在波士顿的活动家吐尔克·雅尔昆（Kamalturk Yalqun）呼吁抵制冬奥会。他表示："在我看来，这些奥运会好像已经不能推动全球公民和体育精神。"

北京近年来对维吾尔族人实施严厉的政策，雅尔昆的家庭也因此被拆散。雅尔昆回忆，当年他为自己能参加中国首次举办的奥运会感到骄傲。但在他父亲被羁押后，这些感觉就消失了。他的父亲是一名维吾尔文学书籍编辑，2016年因被控意图"颠覆政权"而被捕，并被处以15年监禁。

雅尔昆于2014年前往美国攻读研究生学位，之后一直留在美国。过去几个月雅尔昆经常参加波士顿的抗议活动，呼吁抵制北京冬奥。

冬奥新疆维族火炬手引争议

在刚刚举行的2022年北京冬奥会开幕式上，在最受瞩目的奥运圣火点火环节里，中方安排了维吾尔族运动员迪妮格尔·衣拉木江和汉族运动员赵嘉文作为最后一棒的两名火炬手。有观察人士将此解读为，这是中方对于有关侵犯新疆人权指控的回击。世界维吾尔代表大会倡议主管茱莫泰（Zumretay Arkin）就此在推特上写道：中国用一名维吾尔族运动员点燃奥运火炬是"最具政治动机的举动"。

对中国的安排，美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）6日在美国有线电视新闻网（CNN）上表示："这是中国人为了分散我们对当前真正问题的注意力而做出的一种努力。维吾尔人正在遭受酷刑，维吾尔人是中国人侵犯人权的受害者。"

中国方面则对此予以驳斥。中国常驻联合国代表张军反问道："美方对此的莫名愤怒从何而来，是何居心？"

此前，美国、英国等多个西方国家宣布外交抵制冬奥会，主要就是因为反对"中国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行"。

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