媒体：北京冬奥倒数 美欲「授权撤离」外交官

(德国之声中文网) 路透社周二 (1月25日)援引消息人士指出，由于美国政府无力阻止中国当局对驻华外交人员采取侵入性的新冠防控措施，美国国务院正准备「授权撤离」在华外交官及其家人。

根据两位消息人士，美国大使馆24日已将这一请求送交华盛顿正式签署，因为不到两周，中国将在北京冬奥会开幕前加强新冠防控措施。

由于问题敏感，这些消息来源在匿名的情况下对路透社说，一些使馆工作人员对美国政府不愿意或不能保护美国官员免受严格的隔离措施感到不安。这些规定包括可能被迫看发热门诊，以及与幼童分开。发热门诊是中国医院设立用于排查疑似病例，治疗发热患者的专用诊室。

一位人士说，美国大使馆进行的一项内部调查显示，多达25%的工作人员和家属会选择尽快离开中国。

该人士强调，对外交官进行家庭隔离应该是一个基本要求，而进入中国发热门诊和医院应该是自愿的，他补充说，美国政府应该对这种要求采取报复性措施，但没有这样做。

第二位人士则说，在整个大流行病期间，大使馆领导层未能从中国获得有关美国外交官待遇的适当保证。

一般来说，中国要求外国外交官像普通公众一样遵守大流行病防控规定，包括在一个集中的政府设施中进行数周的隔离，没有行动自由。

「授权撤离」是美国驻外机构针对特定的紧急事件，决定将驻外人员撤离驻在国的行为，需获得美国国务院高级官员批准后方可实施。

美国国务院没有回应路透社提出的评论请求，也不清楚是否已批准了大使馆的请求。

官媒独家痛批

中国官媒《环球时报》也以独家消息报道，称「美国谋划以疫情为由批准驻华使领馆『授权撤离』」是「憋阴招」。

新闻内容提到，美方目的是扰乱中国举办冬奥，并说「在未来一个月中，不排除美国将采取更多针对中国和北京冬奥会的恶劣举措」。

(路透社、《环球时报》)

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