媒体分析“贸易战”：接下来会走多远？

（德国之声中文网）7月6日当地时间16时，中国官方新华社发布一条消息："中国对美关税反制措施已于6日12:01正式实施"。

消息称，海关总署5日向媒体表示，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。"根据美国海关和边境保护局消息，美国于当地时间7月6日00:01（北京时间6日12:01）起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。"

此前，中国商务部发言人称，"美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战"，"这种征税行为是典型的贸易霸凌主义"。

中方强调将"继续开放"

商务部发言人还表示，中方将"坚定不移深化改革、扩大开放"。

新华社还发表了中国央行党委书记、银保监会主席郭树清的答记者问，其中提到，中国经济有较强的承受力。"社会主义市场经济在应对各种困难和风险方面具有明显的制度优势。但是，这与所谓'国家资本主义'毫无关系。"他还表示，" 金融领域将继续深化改革、扩大开放"。

《环球时报》社评称，"华盛顿的贸易霸凌主义必败"。文中写道："华盛顿现在是单挑全世界，站出来反对它的国家将越来越多，我们可以团结的力量会越来越多。"

新华转载自微信公众号牛弹琴的一篇的文章结尾写道："他强由他强，清风拂山岗，他横由他横，明月照大江。"

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



美媒：接下来会走多远？

美国对中国产品加征关税起于301调查，美国贸易代表处对于中国有关技术转让、知识产权保护和创新的政策与做法作出了报告，这些政策包括"中国制造2025"。此后，美国公布了对500亿美元产品加征关税的清单，其中340亿美元产品7月6日起征。

《纽约时报》报道称，这场"贸易战"的激化预计将影响全球供应链，增加企业和消费者成本，震动全球股市。由于中国是世界上最大的制造中心，对于依赖于全球供应链的美国企业将造成很大伤害。

该报报道称，威斯康星一家制造商Husco International为福特、通用汽车等提供零部件，但其自身从中国进口的零部件如今则面临25%的加征关税。其负责人称，这给德国和日本的竞争者带来好处，因为他们的供应链很大一部分也在亚洲，但无须支付这些关税。

该报还报道称，美国半数以上的大都出口至中国，近来数月，由于担心关税的影响，大都价格已下降约15%。

彭博社报道说，美国对中国加征关税的产品从农用机械、半导体到飞机零部件等。中国此前宣布的加征关税产品则包括美国大豆、猪肉等。

彭博社认为，造成的经济损失将取决于双方接下来会走多远。如果美中在第一轮关税后给"贸易战"降温，那么影响是有限的。而如果"贸易战"全面展开，美国对所有其它国家征收10%的关税，而这些国家采取反制，那美国经济增长预计在2020年前将减缓0.8%。

特朗普：我们有所有的牌

而据彭博社及Breitbart新闻网报道，美国总统特朗普7月5日在蒙大拿州一次政治集会上表示，美国不会打输一场贸易战，"因为贸易战在很多年前就已经输了"。他还提及美国对中国500亿美元产品加征关税，并有潜在可能对另外2000亿美元中国产品加征关税，称"中国正在杀死我们，去年的贸易逆差为5070亿美元"。"但现在，我们会赢，因为我们有所有的牌。"

特朗普称，如果美国减少25%的贸易赤字，将在GDP上增加1个百分点。"那是3万亿美元和1000万个就业岗位。"

苗子/叶宣（综合纽约时报、彭博社等）