 媒体：内部文件显示华为违规向伊朗提供禁运设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2020

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媒体：内部文件显示华为违规向伊朗提供禁运设备

路透社新近获得的华为内部文件显示，2010年华为公司直接参与了向伊朗最大的手机通讯运营商提供了美国禁运的电脑设备。

Portugal | Huawei Logo in Lissabon (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

（德国之声中文网）路透社获得的华为内部文件中包括两份标注为2010年12月的装箱单，所发货物中包含发往伊朗的由美国惠普公司制造的电脑设备。

另外几份华为内部文件标注的时间为2011年2月，文件上写着："最新发往德黑兰的设备，等待海关清关。"

这几份内部文件是媒体首次揭露出的可以指证华为公司违反美国贸易制裁规定的最强有力证据。在5G网络建设的问题上，美国试图向盟友施压，避免使用华为的设备。与此同时，美国政府同华为公司在法律层面也没有停止过招。

新近被公布出的华为内部文件涉及到总价值达到数百万美元的伊朗通讯项目。2018年12月1日，加拿大警方应美国政府司法互助的要求逮捕在温哥华转机的华为公司首席财务官孟晚舟，当时就有很多媒体指出孟晚舟被捕很可能是因为华为公司涉嫌违反美国出口管制向伊朗出售"敏感科技"。华为公司和孟晚舟都否认对他们的一切指控。

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

今年1月，孟晚舟在加拿大出席引渡案听证会。

路透社获得的这些内部文件提供了华为向伊朗出售服务器、交换机的一些新的细节。华为还向伊朗电信企业提供了惠普公司生产的设备以及包括微软、赛门铁克（Symantec Corp）和网威（Novell Inc.）在内的美国公司生产的软件产品。

路透社新近获得的这批文件中还提到一家名叫熊猫（北京）国际信息技术有限公司的公司。这家企业虽然没有被美国方面起诉，但是却参与了向伊朗提供硬件和软件的项目。熊猫国际于华为公司关联已久，这家公司的控股企业是大型国企熊猫电子集团有限公司。

华为公司在回应路透社的问询时表示，由于司法程序仍在进行，目前不合适对外发表评论。华为公司的一名发言人还强调："华为公司承诺遵守公司运营所在的国家和地区的法律法规，这其中就包括联合国、美国和欧盟做出的所有出口管制和制裁条例。"

路透社掌握的两份装箱单上标注的时间分别为2010年12月7日和12月13日，装箱单抬头有华为公司的标签。计算机元文件列表中也标记有华为的公司名。

这两份装箱单中包含340个装运箱的详细信息，包括货物箱的重量和大小，运输目的地为德黑兰、设拉子和马什哈德。

Chef Wechsel bei HP Meg Whitman (AP)

货物中包括惠普生产的服务器、交换机和磁盘阵列、以及Microsoft Windows Server 2003和SQL Server 2000软件。

路透社并不掌握其它运输记录可以证明这些设备是否运抵伊朗最大的通讯运营商MCI。但是华为之后的一份文件显示，用于电信扩展项目的设备已经运抵伊朗。MCI没有回应路透社的置评请求。

惠普公司发言人回应说："我们公司的合同条款禁止向伊朗出售这些产品，同时我们要求合作伙伴也都要遵守所有适用的出口法律法规。这一原则直到今天都有效。"

微软公司、已经更名为NortonLifeLock Inc的赛门铁克以及网威都没有发表评论。

路透社引述知情人士的消息称，华为公司定期通过熊猫国际向伊朗和叙利亚运送设备。熊猫国际也没有回应路透社的置评请求。

观看视频 02:11

華為的危機感

洪沙/达扬 （路透社）

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