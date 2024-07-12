媒体：俄计划谋杀德军火商巨头莱茵金属总裁 被破获

美国CNN电视台周四引述知情官员称，美情报部门获悉俄罗斯计划谋杀德国军火商莱茵金属总裁帕佩尔格，将情报告知德方后，德方对帕佩尔格实施个人保护。德内政部长费泽尔周五表示，非常严肃地对待“显著增加的威胁”。

（德国之声中文网）美国CNN电视台7月11日报道称，美国情报部门今年早些时候破获俄罗斯政府计划谋杀德国军火制造商帕佩尔格（Armin Papperger）。报道称，消息源自五名知情的美国及西方官员。

CNN引述消息源称，这一阴谋是俄罗斯计划谋杀一系列欧洲军火商高管的一部分。报道称，美国获悉相关信息后告知德国，德国安全部门则得以对帕佩尔格加以保护，从而挫败了这一阴谋。报道称，一名德国政府高级别官员证实柏林接到了美国的警报。

《明镜周刊》：德国接到警报 但无袭击方式及嫌疑人的具体线索

德国《明镜周刊》7月12日报道称，据该刊获得的信息，的确有这一威胁的迹象。德国有关部门在大约两个月前通过美国相关部门得到警报。莱茵金属总裁帕佩尔格可能因为他显著的地位成为俄罗斯袭击的目标。据称，原因是该企业在乌克兰设立一家坦克工厂，希望建设那里的军工业。但《明镜周刊》报道称，至于该袭击计划的方式或者嫌疑人团伙的具体信息，则并没有确切线索。该刊称，高级别官员表示，将这一事件称为破获一起袭击，是过于激烈的表述。

该刊称，俄罗斯计划向为乌克兰提供武器的军火商高管实施袭击。对帕佩尔格的袭击计划很可能是走得最远的。该刊称，早在1月份，莱茵金属总部门前便有一辆警车和两名手持冲锋枪的警察。

《南德意志报》：帕贝尔格受到北威州刑事局个人保护

《南德意志报》7月11日报道称，据该报获得的信息，CNN的报道属实。该报称，早在去年底、今年初，德国有关部门便收到美国情报部门有关俄罗斯袭击计划的初步线索。此后，帕佩尔格一直不间断地受到北威州刑事局的个人保护。并且，相关危险仍继续存在。

《南德意志报》报道称，帕佩尔格并非唯一一位受到威胁、并获得个人保护的德国军工企业负责人。该报道称，早在5月，莱茵金属总部入口处附近就有一辆警察巡逻车以及一组警察。

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外长贝尔博克：俄罗斯进行“混合战争”

德国外长贝尔博克（绿党）7月11日在华盛顿北约峰会期间接受记者提问时表示，俄罗斯正在进行一场混合战争。她说，欧洲国家领土上也发生了人员及工厂受到的袭击。

内政部长费泽尔：非常严肃对待

德国内政部长费泽尔（社民党）7月12日向德新社表示，对于威胁事件的个案不予表态，“但十分明确的是，我们非常严肃地对待俄罗斯侵略行为带来的显著增加的威胁。”她说，正与国际伙伴及其安全部门共同行动，以保护德国、挫败俄罗斯总统普京的计划。

费泽尔表示，普京政权希望削弱对乌克兰的支持。“但我们不会被吓倒。”她说，鉴于俄罗斯的威胁，过去两年的保护措施已大幅提高。“这些威胁包括间谍行为、阴谋破坏行动、网络攻击以及国家恐怖主义等。”

俄罗斯予以否认

克里姆林宫发言人皮斯科夫（Dmitri Peskow）7月12日在莫斯科向记者表示，对于“匿名消息源的无严肃依据的传言难以置评”。

（综合报道）

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