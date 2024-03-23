媒体：俄罗斯黑客瞄准德国政客

（德国之声中文网）据德国新闻杂志《明镜周刊》周五（3月22日）报道，俄罗斯黑客以德国多个政党为目标窃取数据。

该杂志援引了谷歌母公司Alphabet旗下的美国网络安全公司曼迪安特（Mandiant）的分析以及德国安全部门的警报信息。

此次网络攻击包括哪些内容？

曼迪安特说，APT29黑客组织（又称“舒适熊”）试图诱骗“德国主要政治人物”打开一封电子邮件，邮件中含有基民盟（CDU）举办晚宴活动的虚假邀请函。

曼迪安特分析师说，该组织使用了一种名为“Wineloader”的新型恶意软件实施攻击。

据《明镜周刊》报道，该组织已多次对西方国家组织发动攻击。今年1月，它成功侵入了微软高层员工的电子邮件账户。

国际谍报界认为，该组织奉俄罗斯对外情报机构——对外情报局（FSI）的命令行事。

德国联邦信息安全办公室（BSI）发出警报称，网络间谍正试图建立长期访问权限，以获取德国政党的数据。

基民盟表示这不是第一次成为网络攻击的目标。

黑客大举盗窃德国政客数据

“在这次事件中，我们也非常迅速地收到了有关攻击的信息。” 基民盟在一份声明中说，“3月1日并没有基民盟的官方晚宴，该活动是虚构的。”

俄罗斯黑客为何攻击德国政党？

BSI表示，在即将于6月初举行欧洲议会选举的背景下，外国势力对从政治家那里获取信息尤其感兴趣。

曼迪安特分析师布莱克（Dan Black）说，莫斯科正在努力削弱欧洲对乌克兰的支持。

布莱克在一份声明中说：“这次最新的袭击目标不仅仅是针对德国或德国的政治家；这是俄罗斯更广泛努力的一部分，目的是想方设法削弱欧洲对乌克兰的支持。”

在乌克兰抵抗俄罗斯入侵的过程中，德国因支持基辅而日益成为俄罗斯间谍活动的目标。

本周二，一名德国士兵因涉嫌将工作中获得的机密交给俄罗斯情报机构而受到指控。

本月早些时候，俄罗斯媒体公布了一段窃听获取的对话录音，其中内容涉及德国联邦国防军军官讨论或在乌克兰部署“金牛座”导弹的对话。

（法新社、路透社）

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