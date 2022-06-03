 媒体：俄罗斯异议人士将能在德长期居留 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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时政风云

媒体：俄罗斯异议人士将能在德长期居留

据新闻周刊《明镜》报道，德国联邦政府计划给予70名俄罗斯持不同政见者在德长期居留身份。这些人士在俄乌战争爆发后到德国寻求庇护。

Alexanderplatz mit dem Berliner Fernsehturm und der Urania Weltzeituhr am Abend, Berlin Mitte, Berlin, Deutschland, Europa

（德国之声中文网）《明镜》周刊周一（6月6日）援引德国联邦政府人士报称，持90天申根签证进入了德国的对俄罗斯入侵乌克兰战争持批评立场的俄罗斯记者将能在德长期居留和工作，其短期签证将转为长期签证。 

根据该报道，联邦政府正与柏林和萨克森等州内政部作相关磋商。“俄罗斯专业人士工作组”为周三联邦内阁会议所撰写的一份报告称，“联邦政府主张，若持申根签证进入德国的俄罗斯联邦文化及媒体工作者现在希望长期留在德国，以继续工作，应获在联邦境内就业居留权”。

在俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后不久，约70名对克里姆林宫持批评态度的俄罗斯记者寻求流亡德国。为让他们能尽快入境，当时德国外交部向他们签发了为期90天的签证。 

观看视频 02:59

流亡柏林的俄罗斯反对派：对祖国不抱幻想

这些持不同政见者的生活费用暂时以奖学金形式付给，最初为期一年，若当事人届时未找到工作，或仍无能力靠自营职业维持生活，则予续延。奖学金从绿党籍文化国务部长罗特（Claudia Roth ）的预算中支出，估计总金额为350万欧元。根据该报告，主管此奖学金的将是记者无疆界组织、合作与转型媒体（MICT）和舍普弗林（ Schöpflin ）基金会。  

（德新社）

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