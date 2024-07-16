媒体：俄分享对付美国武器经验给中国？美国会担忧

据报道，美国国会跨党派的众议院中共问题特设委员会周一（7月15日）致信白宫，要求提供相关信息：俄罗斯是否将对乌战争中应对美国武器的经验分享给中国。

（德国之声中文网）据路透社见到的一封美国众议院中共问题特设委员会致白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）的信，该委员会警告俄罗斯在战场上削弱特定美国武器系统的经验可能传递给中国，包括俄罗斯在电子战中反制美国精准武器。

该委员会共和党主席莫雷纳尔（John Moolenaar）以及首席民主党人克里什纳莫提（Raja Krishnamoorthi）写道：“我们应预期这一点，并采取行动应对假如俄罗斯将美国及盟国武器的弱点或应对方法的信息传递给中国的情况。”

议员们引述相关媒体及智库报告，涉及中国对俄罗斯军工业的支持，以及俄罗斯削弱数个美国武器系统的“令人警惕的适应水平”。信中未指明具体是哪些美国武器系统。

议员们请求沙利文评估俄罗斯削弱和打击美国在乌克兰武器的能力，莫斯科将经验教训与中国分享的程度，以及中国军方是否在效仿俄罗斯的军事创新。

美国是乌克兰最大的支持者，自2022年俄罗斯入侵该国以来，已提供超过500亿美元军援。

上周四，华盛顿宣布对乌安全援助新方案，价值2.25亿美元，其中包括一套爱国者导弹系统，高机动火炮火箭系统和导弹的额外弹药等。

上周，北约将中国描述为俄罗斯战争“具有决定性的促成者”，并呼吁北京停止支持俄罗斯的战争。2022年莫斯科入侵乌克兰前数天，中俄进入“无上限”伙伴关系。

中国则回应北约的表态充斥着偏见，并在过去一直表示与俄罗斯之间是正常贸易。

一些分析人士认为，欧洲的北约成员国必须加强自身应对欧洲安全挑战的能力，以便让美国能集中精力应对中国构成的威胁，包括台海局势。

克里姆林宫曾表示，美国提供给乌克兰的武器，包括陆军战术导弹系统（ATACMS）以及艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克，不会改变战场上的形势，因俄军方持续提高打击新型武器的能力。

（路透社）

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