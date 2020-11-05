媒体：习近平一声令下 蚂蚁、马云痛失百亿

(德国之声中文网) 10月24日，在蚂蚁集团首次公开募股(IPO)前夕，上海外滩金融峰会的听众都为马云屏住呼吸。

马云是阿里巴巴与蚂蚁集团的联合创办人，被认为是中国创新的代名词。但是，即便他在商界有这样的地位，他的演说内容还是大胆了些：马云说，习近平说过「功成不必在我」，因此马云想要透过创新协助中国解决金融问题。马云更直白批评中国金融监管越发严格阻碍科技创新：「做没有风险的创新，就是扼杀创新，把风险控制为零才是最大的风险。」

这番话最后传到了中国国家主席习近平那里。华尔街日报报导，根据中国政府决策圈的几位内情人士透露，习近平阅读了关于马云演说的政府报告后，和其他高层官员一样怒不可遏。习近平接着下令监管单位开启调查，并且交代各部门「用尽一切手段，唯独避免直接叫停蚂蚁集团IPO」。这个命令带动后续一连串效应，最后造成蚂蚁集团原定11月3日首次公开募股的计划被喊停。蚂蚁集团临时暂缓上市，全球投资客已经投下的340亿美元、甚至更多的资金一时之间失去立足点。目前还不清楚暂缓上市的做法是习近平本人或其他官员首先提出。

习近平从2012年上任以来，多次对富豪开铡，马云不是首例。大连万达集团创办人王健林、安邦保险董事长吴小晖等人，都是政府的「刀下亡魂」－王健林因擅长对外投资致富，2017年在中国强调金融维稳的背景下，被中国政府实施严格管控，最终资金调度困难，2020年传出陷入破产危机。吴小晖原本有志成为「中国首个国际化的保险企业」，之后却涉嫌经济犯罪被提起公诉，获刑18年、超过百亿财产被没收。

华尔街日报引述内情人士说，在习近平表态希望叫停蚂蚁集团IPO之后，国务院副总理、金融委主任刘鹤与其带领的监管团队便在10月31日介入，开启一连串对付马云的计划。刘鹤在10月31日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议上说，「当前金融科技与金融创新快速发展，必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。」刘鹤还说: 「既要鼓励创新、弘扬企业家精神，也要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险。监管部门要认真做好工作，对同类业务、同类主体一视同仁。」

内情人士表示，中国政府这项动作完全是针对蚂蚁集团。11月2日，蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明被中国四大监管机构中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局联合约谈。11月3日，上交所发布公告表示，暂缓蚂蚁集团在科创板上市。原定11月5日在香港上市的部份也同样被暂缓上市。

蚂蚁集团虽然此次受挫，未来仍不排除还有公开发行的机会。市场预期蚂蚁集团会重组其内部商业部门，重新思考盈利模式，并且将新增的风险告知投资人。这些都会对蚂蚁集团的估值造成负面影响，意味着如果蚂蚁试图再度上市，所能募得的资金规模恐怕不如先前预期。

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