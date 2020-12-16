媒体：为救华为 爱立信向瑞典政府施压

（德国之声中文网）瑞典主流媒体《每日新闻报》（Dagens Nyheter）周五（1月1日）援引其获得的相关短信内容报道称，爱立信首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)呼吁瑞典商务部’采取行动’和’介入并带头’取消华为的5G禁令。《每日新闻报》报道，在发给瑞典商务部长哈尔伯格（Anna Hallberg）的信息里，在与鲍毅康多次谈到爱立信在瑞典的存在，以及它是否会像以往一样继续存在，这被视为一种间接威胁。鲍毅康写道：“我仍然希望得到瑞典的帮助，以及我们在这个国家的存在能够获得重视” ，“虽然感谢您所做的工作，但就目前看来，瑞典对爱立信而言确实是一个糟糕的国家。” 据报道，埃克霍尔姆分别于2020年11月4日和8日向哈尔伯格发过信息。

哈尔伯格对此回应称：“我真的想尽我所能，伯杰。”但是，瑞典政府无法对禁令进行干预，因为这一决定是由瑞典电信监管局（PTS）根据安全部门和国防军的建议作出的。

但《每日新闻报》也指出，另一方面，鲍毅康向该报否认其以“爱立信将离开瑞典”相威胁。他强调：“我们的灵魂在瑞典，这里是爱立信的基地。”

受到媒体关注 但是……

瑞典记者奥尔森（Jojje Olsson）也在推特上转载了这一条需要付费才可以阅读的瑞典语新闻，并将其中重点内容翻译成英文：“鲍毅康向瑞典商务部指出，瑞典对华为的5G禁令可能会导致他的公司受到惩罚”，“鲍毅康旁敲侧击地威胁道，如果华为被禁止在瑞典参与5G建设，爱立信将考虑离开瑞典”，“鲍毅康还在对话中表示，爱立信在帮助华为寻找法律代表， 并已和几家瑞典律师事务所谈过，但都无果而终，他形容 '这里有很多懦夫 ' ”

中国官媒《环球时报》也间接援引这篇文章报道称：“’pledgetimes’网站援引瑞典《每日新闻报》的消息称，瑞典政府对华为公司参与该国5G建设的禁令，引起了爱立信公司的担忧。爱立信公司担心自己在中国市场受到影响，并因此向瑞典政府施压。” 《环球时报》以“爱立信公司CEO： ' 如果对华为的禁令仍然存在，爱立信将离开瑞典 '”为题的这篇文章被中文媒体广为转载，但是《每日新闻报》在原文中其实并未写道，鲍毅康发出过这样的直接威胁。

爱立信支持华为 然而……

鲍毅康确实公开表示过对华为的支持。他于去年11月对英国《金融时报》表示，瑞典禁止5G网络使用中国华为设备的决定限制了自由竞争和贸易。 鲍毅康是在瑞典一家法院于11月9日推翻华为5G禁令不久后做出的这番表态。他向《金融时报》指出： “我认为，竞争会使我们在长期内成为一家更好的公司。短期内可能会有痛苦，但长期内会促使我们增强创新能力，为客户生产更好的产品。” 然而，12月中旬，斯德哥尔摩上诉法院的最新裁决让华为5G禁令重新生效，但也认为华为有权上诉瑞典电信监管局。

爱立信的总部位于瑞典

然而，鲍毅康对华为的支持和爱立信在中国的生意不无关系。中国在国内大举兴建铺设5G网络为爱立信带来大量盈利。这家瑞典电信设备制造商的首席财务官梅兰德尔（Carl Mellander）10月份在接受路透社采访时表示：“中国大幅铺设5G网络是这个季度我们业务的最大增量动能。”爱立信从中国三大通信服务商均获得了技术采购订单，有媒体称爱立信在中国5G市场占约10%的份额。

在梅兰德尔接受采访的前一天，瑞典电信监管机构宣布，出于安全考量，将禁止中国通讯集团华为和中兴参与该国5G网络建设。外界担心，瑞典官方的这一决定很有可能引发中方的报复。

继去年7月份英国之后，瑞典是欧洲第二个彻底禁止使用华为设备的国家。爱立信和芬兰的诺基亚公司是华为在5G设备和基础设施供应方面的主要竞争对手。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。