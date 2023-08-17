 媒体：中融、中植流动性困难 投资者抗议要求还钱 | 经济纵横 | DW | 17.08.2023

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经济纵横

媒体：中融、中植流动性困难 投资者抗议要求还钱

据彭博社报道，约20名投资者在北京的中融信托抗议。受房地产危机影响，中融信托近日多种金融产品逾期兑付。

China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

房地产市场危机牵动信托行业

（德国之声中文网）彭博社16日报道称，有视频显示，约二十名抗议者在中融信托公司要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，曾被称为安全的投资。

报道称，中融是中国价值2.9万亿美元的信托行业最大的公司之一。富有的私人以及企业客户将其资金交给这些信托公司，用于在房地产、股市、基金和商品市场放贷和投资。据数据提供商Use Trust的信息，中融有270种高收益的金融产品今年到期，总金额为395亿元人民币（约合54亿美元）。

彭博社报道称，中国有关部门已经成立了一个工作组，研究这家影子银行可能向外蔓延的影响。中融管理着约1380亿美元资产。

报道引述知情人士称，中融董事会秘书王强本周在一次非公开会议上表示，公司的流动性突然枯竭。知情人士表示，目前中融已有至少30种产品逾期。

报道称，中融投资者如今失去耐心，许多人购买了年利率高达7%的金融产品，认为在股市和房地产价格下跌的情况下这些产品会是安全的。在北京中融的抗议者引来约10名警察和安全人员。一名中融的工作人员试图缓和局面。

本周，中国媒体报道，多家公司所购中融信托产品出现逾期兑付。

在房地产业繁荣的年份里，许多中国房地产开发商通过信托公司或资产管理公司进行项目融资。控制中融的中植集团及其众多金融公司是该市场上的巨头之一，管理着超过一万亿元人民币的资产。

河南爛尾房項目殘局難收

路透社：中植投资者会议上承认有流动性困难

路透社17日报道称，周三与投资者的一次会议视频中，中植集团承认有流动性困难。据该视频，中植计划债务重组，正在寻找战略投资者。为此，该企业聘请了四大审计公司之一，对账目详加审核。报道称，中植控制下的中融国际信托受房地产危机影响，投资者称自7月底已有数十种投资产品逾期兑付。

路透社报道称，未能与中植取得联系就视频中的内容作出评论。中植集团涉足领域广泛，从矿山到资产管理，对房地产市场有很大的依赖度。

根据该视频，中植管理层在投资者会议上表示，审计公司已于7月开始工作。管理层称，在对帐目的审计完结之前，无法确知是否必须将企业登记破产。管理层称，目标是靠自身努力争取实现有序的脱困，但破产也存在可能。中植管理层没有透露整顿的债务金额有多高。

（彭博社、法新社、路透社）

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