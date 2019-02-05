 媒体：中国间谍活跃于欧洲心脏 中方反驳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2019

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时政风云

媒体：中国间谍活跃于欧洲心脏 中方反驳

欧盟对外事务部日前警告称，大约有几百名来自中国以及俄罗斯的谍报人员活跃在欧盟总部所在地布鲁塞尔，欧洲外交官应避免进入欧盟总部大楼附近的几家餐馆、咖啡厅。中国大使馆驳斥了该指责，认为这是媒体的“恶意中伤”。

Belgien Brüssel EU Fahnen vor dem Hauptquartier der Europäischen Kommision (picture-alliance/AP Photo/F. Seco)

欧盟委员会总部大楼附近的地铁出口

DW.COM

波兰周五逮捕了一名中国人、一名波兰人，指控涉嫌进行间谍活动。其中被逮捕的中国人是华为在当地的高管王伟晶。而据媒体披露，王伟晶毕业于北外，在2017年调任华为前曾在中国驻波兰领事馆工作。 (12.01.2019)

许多企业如今都会使用云服务商提供的网络存储、分布式运算服务。现在，疑似来自中国的黑客，利用这些外部服务商安全措施薄弱的特点，侵入使用云服务的企业，窃取数据。德国安全部门已经向多家德国企业发出了警讯。 (20.12.2018)

德国西南部的巴符州是经济最为发达的地区之一。近年来，该州的企业愈发频繁地成为中国经济间谍行为的目标，作为当地支柱的汽车产业更是重灾区。巴符州内政部在回复州议会的质询时确认了这一消息。 (04.11.2018)

江苏省国家安全厅最近因涉及多起商业间谍案而屡登媒体版面。这一次，除了两个该厅的情报人员，还有其他八个同谋一起被起诉。 (31.10.2018)

两名法国前谍报人员日前因涉嫌向中国提供敏感信息而被捕。法国国防部以及安全机关周四对媒体表示，这两名前间谍受到叛国罪的指控。 (25.05.2018)

职业社交平台成为一些情报机构展开工作的“理想场所”。德国联邦宪法保护局经过长达数月的调查发现，中国情报机构在社交媒体上使用虚假账号，大规模招募德国线人。北京则表示，“德方的指控毫无根据”。 (10.12.2017)

(德国之声中文网) 发布警告的是欧盟对外事务部（EEAS，又译欧盟对外行动服务署）旗下的内部保安处。德国《世界报》从布鲁塞尔外交圈内人士获悉，欧洲各国外交官以及驻布鲁塞尔的军人都接到了警告，被要求对活跃在欧盟首都的250名中国间谍以及200名俄罗斯间谍提高警惕。圈内人士称，他们被警告避免进入欧盟总部附近的几家餐馆，其中包括离总部大楼咫尺之遥的一间颇有人气的牛排餐馆以及一间咖啡厅。

欧盟对外事务部指出，以前，在布鲁塞尔最为活跃的是俄罗斯间谍。而现在的中国间谍以及俄罗斯间谍大多供职于驻布鲁塞尔的大使馆或者商会。

中国反驳 未直接针对欧盟

这份警告并没有公开发布，周六(2月9日)出版的《世界报》援引的外交圈内人士是目前唯一的消息源。

中国驻比利时大使馆、中国驻欧盟使团周日(2月10日)都发布声明，反驳了《世界报》的报道。驻欧盟使团“对这种捕风捉影、毫无根据的报道深感震惊”，并“敦促有关方面客观公正看待中国和中欧关系，不要发表不负责任的言论”。驻比利时大使馆则认为相关报道“毫无根据，纯属捏造”，认为“个别不负责任的言论，恶意中伤抹黑中国，误导和蒙骗公众，企图干扰破坏中比、中欧关系，是不会得逞的”。

值得注意的是，中国官方的这两份声明都是针对“德国媒体的报道”，而没有直接指向欧盟机构。

对欧谍报 中俄美摩四国最活跃

《世界报》还指出，欧盟以外国家的外交官积极参加布鲁塞尔的各使馆招待会，同时为本国进行谍报行动，这在布鲁塞尔早已是公开的秘密。除了中、俄两国，美国以及摩洛哥的谍报人员也在布鲁塞尔相当活跃。此外，布鲁塞尔地处交通便利的西欧，进出方便，也为间谍的潜入、撤离提供了巨大的有利条件。欧盟机构的内部安保部门，以前也多次发现间谍的影踪；发布警告要求慎入某些餐馆也是家常便饭。

2003年的一桩间谍悬案，至今没能破获：在欧洲理事会的部分同声传译隔间内发现了谍报设备，可以通过远程遥控启动。该会议厅当时是欧盟各国首脑以及部长举行会谈的场所，这些谍报装置的窃听对象则是德国、英国、西班牙、法国代表团。调查人员怀疑系美国及以色列间谍所为，但始终没有发现确凿的证据。

近年来，中国方面也加强了针对欧盟的谍报工作。几天前，立陶宛情报机关发布年度报告指出，中国对立陶宛等北约、欧盟成员国有着日渐浓厚的野心，中国情报机关的行动也越来越具有侵犯性。报告称，中国情报机关积极招募立陶宛公民充当间谍，还试图去干预立陶宛对西藏独立运动、台湾独立运动的立场。

Symbolbild Europa China (picture-alliance/dpa)

中国对欧盟的谍报工作明显加强

一名不愿具名的比利时退休情报高官去年曾对德国《世界报》表示，如今的布鲁塞尔，就仿佛“冷战再现”。他说，如今在布鲁塞尔的间谍数量，甚至超过了当年柏林墙还没倒塌的时候。“中国人、俄国人、美国人、摩洛哥人是最多的。”他还透露，比利时情报机关近年来已经要求多名外国间谍离境。

文山/任琛/(世界报、德新社)

 

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