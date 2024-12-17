媒体：中国计划2025年提高财政赤字率以缓冲经济压力

路透社援引匿名消息人士称，北京高层已经同意将明年财政预算赤字占国内生产总值的比例增加到创历史最高纪录的4%，同时维持5%的经济增长目标。更强劲的财政刺激政策也是中国为了应对美国增加关税所做的准备。

（德国之声中文网）据路透社援引两名知情人士报道，中国领导人上周同意将明年财政预算赤字占国内生产总值的比例增加到创历史最高纪录的4%，同时维持5%的经济增长目标。

与2024年财政赤字占国内生产总值3%的目标值相比，新披露的这一赤字计划与12月政治局会议和上周的中央经济工作会议提出的“更积极”财政政策方向相符。据称，相关目标已经在这些会议上达成一致，但是尚未正式对外公布。

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路透社指出，这多出来的占GDP1个百分点的支出数额大约在1.3万亿元人民币，两位要求保持匿名的消息人士表示，这些资金将通过发行预算外特别债券的方式来筹集。

“官宣”财政赤字率要等到明年全国人大会议（图为2024年3月全国人大会议） 图像来源: Ng Han Guan/AP/dpa

通常情况下，财政预算目标要等到3月份的全国人大会议上才会正式宣布，在两会拉开帷幕之前，相关数字都还有可能发生变化。

中国国务院新闻办和财政部均未立即回复路透社相关的置评请求。

据猜测，明年计划中更强劲的财政刺激政策也是中国为了应对美国预期对中国商品增加进口关税所做的准备工作。

“保五”目标维持不变

上述两位消息人士同时也透露，明年中国设定的经济增长目标应该会维持在5%左右不变。

中国官方媒体对于上周中央经济工作会议的总结报道指出明年保持经济增长稳定的“必要性”，也提到提高财政赤字比例和增发政府债券，但是没有提出具体的数字。

研究中国经济的德国维尔茨堡大学教授费多丽（Doris Fischer）在接受德国之声采访时也表示，预计北京最终公布的2024年官方经济增长率可能会落在一个接近5%的水平，“这样既足够接近5%，不至于丢面子，同时也没有精准着陆到令人难以置信的程度。”

由于严重的房地产危机、地方财政债台高筑以及消费疲软，这个世界第二大经济体今年陷入困境。而为数不多仍然表现良好的领域——出口，也在特朗普即将重回白宫的背景下面临挑战。这位候任美国总统已经威胁，要向所有中国产品征收60%以上的进口关税。

中国每年向美国出口总价值大约4000亿美元的商品，很多制造商已经将生产线转移到海外，以逃避关税。经济分析师指出，加征关税还将加剧中国的产能过剩和通货紧缩压力。

中央经济工作会议和政治局会议的纪要还指出央行将转向“适度宽松”的货币政策，增加了外界对于更多降准降息和增加流动性的预期。

分析人士认为，中国明年可能会严重依赖于财政刺激政策，但也有可能动用其它政策工具来缓冲关税的影响。上周路透社也曾援引消息人士报道称，北京高层正在考虑明年允许人民币贬值，以减轻对华惩罚性贸易措施造成的冲击。



（路透社）

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