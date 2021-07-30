媒体：中国科技镇压效应 小马智行在美上市计画受阻

（德国之声中文网）路透社12日引述知情人士报导，自动驾驶新创公司Pony.ai（小马智行）已经搁置了通过与一家估值120亿美元的空头公司合并在纽约上市的计划，因为它未能获得中国政府保证不成为受打击的目标。

Pony.ai的总部位於美国加州丶由两位中国工程师彭军丶楼天城创办，当前，它成为了暂停美国上市计划的最大公司之一。在中国叫车巨头滴滴出行於6月首次公开募股(IPO)大获成功后的几天，中国禁止滴滴出行注册新用户。

基於对用户数据安全的担忧，中国还对其他中国科技公司进行了打击，这导致包括医疗数据公司零氪科技（LinkDoc Technology Ltd) 和出行服务提供商哈啰出行(Hello Inc) 在内的中国公司都取消了在美国的上市计划。

路透社引述匿名消息人士称，Pony.ai 这家由丰田汽车（Toyota）支持的新创公司现在将寻求以120亿美元的估值进行一轮私募融资。消息人士还说，万一它很快得到中国政府的放行的话，该公司仍希望在美国上市。

Pony.ai在美国和中国都有业务，包括在北京和广州等中国城市都有很大的影响力，它也在那些地点推出了通勤车试点，并与中国的国有汽车集团签署了合作协议。

消息人士称，该公司担心如果它继续在美国上市，即便是通过与一家特殊目的收购公司（SPAC，Special Purpose Acquisition Company，又称作空白支票公司）合并而不是通过IPO，中国监管机构仍可能会采取行动。不过，Pony.ai与中国当局讨论的细节尚未被掌握。

与特殊目的收购公司（SPAC）谈判

Pony.ai一直在就通过与一家特殊目的收购公司VectoIQ Acquisition Corp. II合并上市进行独家谈判。据消息人士称，该交易将通过投资者的私募融资获得约12亿美元的资金，该公司先前的目标是在10月前上市。

Pony.ai一位发言人说，该公司目前没有上市计划或时间表，并拒绝对谈判发表评论。中国国家互联网信息办公室近期一直在领头打击滴滴等科技公司，不过他们没有立即回应评论请求。VectoIQ则是拒绝发表评论。

若Pony.ai继续上市，它也会面临美国的审查。美国证券交易委员会（The U.S. Securities and Exchange Commission）在7月表示，除非中国公司充分解释其法律结构，并披露中国政府干预其业务的风险，否则它将不允许中国公司在美国融资。

美国外资投资委员会是负责审查与外国有联系的公司交易是否存在潜在国家安全风险的单位，该委员会也一直在审查特殊目的收购公司（SPAC）的交易。

Pony.ai的首席执行官彭军（James Peng）在6月告诉路透社，该公司正考虑在美国上市，以帮助资助其实现无人驾驶叫车服务的商业化的目标。不过他没有提供如何实现该目标的细节。

SPAC公司已成为自动驾驶科技公司上市的一种流行方式，SPAC通过IPO筹资在一定时间内收购私人公司。

在中国对科技公司打压前，今年5月，在中国有业务和合作关系的自动驾驶卡车公司Plus，通过与一家特殊目的收购公司Hennessy Capital Investment Corp. V合并，敲定了一项33亿美元的上市交易。该交易仍有望在第三季度前完成。

Pony.ai 这家公司在美国和中国都有开发和测试其自动驾驶车辆，在筹集了超过10亿美元的资金后，其估值达到53亿美元。

今年6月，该公司聘请了摩根大通（ JPMorgan Chase & Co）公司投资银行部副主席斯泰恩（Lawrence Steyn）其首席财务官，为公开上市做准备。

（路透社等）

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