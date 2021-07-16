媒体：中国监管机构权衡处罚滴滴的新措施

(德国之声中文网) 据彭博新闻社22日的报道，在滴滴出行上个月首次公开募股后，中国监管机构正在考虑对滴滴进行严厉处罚。报道援引消息人士的话说，中国监管机构认为滴滴不顾中国证监会的反对而决定上市是对中国政府权威的挑战。

中国证监会上周表示，至少有七个政府部门的官员被派到现场对滴滴进行了网络安全审查。据彭博社报道，监管机构正在权衡一系列可能的惩罚措施，包括罚款丶暂停某些业务或为滴滴引入国有投资者。

彭博社在报导中指出，目前审议工作处于初步阶段，结果还远未确定。消息人士表示，中国政府对滴滴的制裁可能比对阿里巴巴集团控股有限公司更严厉，后者在长达数月的反垄断调查后，被要求付创纪录的28亿美元罚款，并同意采取措施保护商户和客户。加州克莱蒙特-麦肯纳学院(Claremont McKenna College)政府学教授裴敏欣(Minxin Pei)告诉彭博社：「很难猜测处罚会是什么，但我相信会很严重。」

滴滴出行股价22日在华尔街收盘时下跌11%，至10.20美元。首次公开募股发行价为14美元。滴滴和多个中国政府机构都没有回应彭博社的采访请求。

消息人士：滴滴抢在中国公布网络安全法前行动恐酿祸

彭博社指，滴滴的首次公开募股起初看起来是一个巨大的成功，在经历了几年的困境之后，该公司筹集了44亿美元，使联合创始人程维成为亿万富翁，并奖励了长期支持者软银集团丶老虎环球管理公司和淡马锡控股有限公司。

但几天后，中国证监会就开始行动，宣布对该公司的数据做法进行网络安全审查，然后将滴滴的应用程序从该国的应用程序商店中禁止。滴滴的股价迅速跌破发行价。

消息人士向彭博透露，中国的监管机构在很大程度上支持滴滴上市的想法，但他们从4月份开始就对滴滴的数据安全做法表示担忧。其中一位人士说，滴滴披露了政府官员乘坐出租车的统计数据，但不清楚是否有人向该公司提出过这个具体问题。

这些人说，监管机构敦促滴滴在进行首次公开募股之前确保其数据的安全性，或者将上市地点转移到香港或中国大陆，因为那里的披露风险会更低。他们说，监管机构并没有明确禁止该公司在美国上市，但他们认为滴滴肯定理解官方的指示。

一位参与会议的人士在被问及为何滴滴没有根据监管机构的建议采取行动时，提到了一句谚语：你不能叫醒一个装睡的人。其中一位消息人士说，由于滴滴的上市，中国证监会本身也受到了审查，一名共产党的高级官员曾质疑该机构为何没有阻止滴滴进行首次公开募股。

另一位消息人士表示，一些监管官员私下透露，他们认为滴滴可能在中国公布新的网络安全法之前匆忙上市，因为该法可能会损害其估值。就在上市后几天，中国提出了新规则，要求几乎所有寻求在国外上市的公司都要接受中国证监会的网络安全审查。

北京咨询公司Plenum的分析师Feng Chucheng告诉彭博社：「中国政府希望互联网行业了解，网络安全和数据安全现在是政府的首要任务之一，当网络安全和数据安全可能面临风险时，个别公司的利润可能会被牺牲。」

(彭博社、路透社)

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