媒体：中国电池生产商CATL将在德国建厂

（德国之声中文网）德国《商报》此前也曾引述宝马总裁克吕格尔（Harald Krüger）称，CATL将在欧洲设厂。他说，宝马刚刚给了CATL一个数十亿欧元的订单。《商报》称，电池厂将设址图林根州埃尔富特市附近。

克吕格称，宝马宣布将于2021年推出的iNext自动驾驶电动车将由该电池厂供货。宝马一名发言人称，时间紧迫，但中国厂商承诺按期供货。

路透社报道称，在中国，汽车制造商必须采用本土电池，而CATL在政府的扶持下发展成为领先的供货商。除宝马外，大众和戴姆勒也是其客户。

随着欧洲电动车数量增加，未来数年对电池的需求将迅速增加。长期以来，该市场由韩、日生产商如三星SDI、LG化学或松下主导，并为许多欧洲汽车制造商供货。

德国和欧洲工会、政界则担心，这一关键科技未来将依赖于外国供货商。因此，有呼声要求德国也生产电池。德国联邦经济部长阿尔特迈尔的一名发言人称，在阿尔特迈尔看来，电池是"未来电动车的心脏，因此在欧洲、德国生产非常重要"。

不过，汽车行业存在质疑：电池厂的建设和完工耗资数十亿之巨。此外，厂商认为电池是大规模产品，价格不断下降。再加上，长远来看，哪种电池技术将成为未来主导尚不明确。今年2月，世界最大的汽车供货商博世公司便作出决定，自身不生产电池，因为太贵、风险太大。

美国电动车生产商特斯拉总裁马斯克不久前曾提及，或可将德国作为欧洲电池厂的设置地点。他6月发推称，德法边界可能是个合适地点。

另据报道，德国经济部发言人称，有关CATL计划修建电池厂的报道是"商业决定"，政府没有参与。

苗子/凝炼（路透社）