 媒体：中国正寻求联合国支持以抵抗单边制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2021

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媒体：中国正寻求联合国支持以抵抗单边制裁

一份路透社所取得的文件指出，中国丶俄罗斯丶北韩丶伊朗等国正寻求建立一个联盟，以抵抗单边主义。

UN-Vertreter China Zhang Jun

中国常驻联合国代表张军。(资料画面)

DW.COM

美国政府官员表示，拜登当局将于本周宣布，美国计划重新恢复同联合国人权理事会的接触。三年前，美国前总统特朗普宣布退出了这一联合国机构。

缅甸政变发生以来，国际社会谴责多行动少。人权团体呼吁，国际政治组织，特别是联合国安理会应该立刻行动，发动制裁。

中国近日在联合国人权理事会中，多次遭外国政府施压，要求北京尽快让联合国人权专员到新疆实地考察。国际人权服务社的亚洲计画专员海彦表示，各国应该善用联合国机制对抗中国的影响力扩张。

海利（Nikki Haley）是下届美国总统选举大热人选之一，共和党人接连呼吁抵制2022年北京冬奥，白宫取态如何？

常被指控侵犯人权的中国这次代表26个国家在联合国大会上反指欧美在疫情间违反了健康权，使得抗疫不利。与中国站在一起的国家有哪些?

(德国之声中文网) 据路透社周四（3月12日）看到的一封信，中国丶俄罗斯丶北韩丶伊朗和其他国家正在寻求支持成立一个联盟，通过对抗国家威胁使用武力和施行单方面制裁来捍卫联合国宪章。

美国总统拜登（Biden）重新促进美国多边参与以及与盟友合作之时，全球有16个国家和巴勒斯坦创建这样一个小组来与美国抗衡。因为中国一直在联合国扩大其全球影响力，挑战美国的传统领导地位，所以拜登还承诺将在联合国与中国交锋。

路透社看到的这份名为「捍卫联合国宪章之友小组（Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations）」的文件，内容称多边主义 「目前正受到前所未有的攻击，而这又威胁到全球和平与安全」。

不过，一位不愿透露姓名的欧洲高级外交官回应：「这些所谓的朋友是违反宪章最多的人。也许他们应该从尊重自己国家的人权和基本自由开始。」

该集团的其他创始成员有阿尔及利亚丶安哥拉丶白俄罗斯丶玻利维亚丶柬埔寨丶古巴丶厄立特里亚丶老挝丶尼加拉瓜丶圣文森特和格林纳丁斯丶叙利亚和委内瑞拉。

该文件指，「世界上越来越多国家诉诸单边主义，其特点是孤立主义和武断行动，包括实施单边胁迫措施或退出具有里程碑意义的协议和多边机构，以及试图破坏应对共同和全球挑战的关键努力。"

在特朗普的领导下，华盛顿宣布计划他们退出世界卫生组织（WHO）的计划，也退出联合国人权理事会（U.N. Human Rights Council）丶联合国文化机构教科文组织（UNESCO）丶全球气候变化协议和伊朗核协议。

然而，拜登取消了退出世界卫生组织的计划，并让美国重返气候协议，还重新与位于日内瓦的人权理事会接触，美国正在寻求重新加入国际核协议。

李玟仪/杨威廉（路透社）

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