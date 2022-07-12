媒体：中国正在考虑结束对澳洲煤炭禁运

（德国之声中文网）出于对俄罗斯煤炭制裁的担忧，以及去年夏季中国多个地方出现供电瓶颈，消息人士透露，北京正在考虑解除对澳大利亚煤炭的禁运。彭博社周四（7月14日）首先对此进行了报道。

该报道援引知情人士的话写道，相关的建议已提交有决策权的上层领导。尤其在今年秋季召开十二大之前，避免出现去年那样的大面积停电现象事关重大。两个消息来源告诉彭博社，虽然尚不清楚高层会做出怎样的决定，但一些公司已在为恢复进口澳洲煤炭开始筹备。

西方对俄罗斯发动战争而做出的制裁煤炭出口的决定今年内生效，虽然中国没有参加西方制裁，但制裁后国际煤炭市场上，供应将趋于紧张。印尼是中国目前最大的煤炭供应商，对俄制裁生效后，它的煤炭产品在国际市场上会非常抢手，供不应求。

2021年9月中国沈阳市停电情形

澳大利亚居印尼之后，是中国第二大煤炭供应商。该国三成的煤炭出口销往中国。

中国的官方表态，也在释放缓解中澳关系的信号。中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上说，希望澳方"重塑对华正确认知"，"积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件"。

当天，中国商务部发言人束珏婷也表示，希望澳方能够总结过去，面向未来，秉持相互尊重、互利共赢的原则，采取切实行动，同中方相向而行，为双边经贸关系健康稳定发展创造有利条件。

澳中外长3年来首次会晤

2020年以来，中国对肉类、木材、煤炭等澳大利亚出口商品实施贸易限制措施，作为对呼吁调查中国新冠病毒起源，以及排除华为在澳参与5G建设的报复。堪培拉就中国对澳葡萄酒和大麦征收反倾销税问题向世界贸易组织提出申诉。

澳大利亚外长黄英贤日前在G20外长会议期间同王毅进行了会晤，之后就改善澳中关系做出审慎乐观的表态，她说，堪培拉新政府"愿意与中国接触"，但她补充说，希望中国取消对澳大利亚采取的贸易措施，"我们认为，稳定两国关系符合中国和澳大利亚的利益，而这需要双方都迈出一步。"经过数年的外交冷冻，澳中外长自2019年以来的首次会晤，被看作是朝着解冻迈出的第一步。

澳大利亚新总理阿尔巴尼斯也强调，他"想与所有国家建立良好的关系，但会在必要时捍卫澳大利亚的利益。"他说，澳大利亚将 "在力所能及之处与中国合作"。

中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。

(综合报道)

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