媒体：中国欲打造私人安保公司以保护海外项目安全

（德国之声中文网）据《南华早报》（SCMP）报道，中国有意打造自己的私人安保公司，以保护中国企业在海外的利益。

这篇12月24日发表于该报网页版的文章指出，《战狼2》以及《红海行动》这样的爱国主义宣传影片展示的行动，在实际情况中，并不太可能是由中国人民解放军直接以“拯救者“的形象出现，而更有可能的是由高薪雇佣的私人安保公司来负责保护中国企业的海外利益，尤其在那些局势极为不稳定的冲突地区。

“战狼”式的英勇场面不符合现实情况

乌克兰战争和加沙战争展现了中国投资者在海外开展业务时可能面临的危险类型。鉴于北京在海外的军事存在有限——中国只在吉布提有一个军事保障基地，分析人士认为，外交途径和私人安保公司似乎得到越来越多的倚重，特别是在中国“一带一路“倡议的推进过程中。

2011年，中国曾组织大规模撤侨行动，从战乱的利比亚撤走中国公民

《南华早报》报道称，在12月初由中非商会和中国现代国际关系研究所联合举办的研讨会上，与会者就保护中国企业和公民在海外安全的问题。西亚、非洲和拉美被视为存在安全风险的地区。

据悉，中国最大的几家安保公司包括华信卫士、在上海上市的安邦护卫和在香港上市的先丰服务集团旗下的德威国际安保集团，以及中国外交部官员、中国安防协会的代表等都参加了这次研讨会。

据《南华早报》称，这次研讨会会后发表的正式声明指出，中国投资商在海外面临安全挑战和复杂环境，对于国际安全项目，必须要根据行业和国家的具体情况，采取量身定制的方案。

该报指出，作为世界第二大经济体，中国已经在190个国家或地区设立了大约4.7万家企业，主要集中在能源、采矿、基础设施建设和制造业等领域。根据商务部的数据，在2022年，这些中资海外业务一共雇佣了410万人，其中250万是外籍人员。

安全保障已成为海外项目的审批标准之一

据先丰服务集团（Frontier Services Group）提供的信息，是否能够保障安全，已经成为中国国企的海外项目是否能够通过审批的一项单独标准。

不过，与国际上的知名安保公司（比如英国的G4S等）相比，中国私人安保公司的规模要逊色很多。比如2022年，先丰服务集团的总收入是大约1.2亿美元，而G4S的年收入则高达200亿美元。

悉尼大学研究中国国防和外交政策的副教授袁劲东对《南华早报》表示，国际上知名的私人安保公司“通常会被允许携带枪支武器“，然而中国的私人安保公司则“由于国内法规的限制”而不被允许这样做。

据《柏林报》（Berliner Zeitung）报道，目前有大约2500家中资企业在德国开展业务。2022年，有68家机械制造企业、43家消费品制造企业、38家汽车制造业企业和33家电气工程企业是中资独资或者占有大多数股份。

德国政府正在采取行动，抵制中资企业对于德国经济日益增长的影响力。来自绿党的经济部长哈贝克（Robert Habeck）希望扩大对中国投资的监管。不过，中国是否也会向德国派遣这类私人安保公司，目前尚不清楚。



（南华早报、柏林报）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。