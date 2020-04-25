 媒体：中国施压下 欧盟删改抗疫信息政策报告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2020

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媒体：中国施压下 欧盟删改抗疫信息政策报告

欧盟一个特别工作组上周发布一份报告，批评中国和俄罗斯在新冠危机中的信息和宣传政策。有媒体披露，在中国外交官员的游说和压力下，报告不仅推迟发布，而且措辞上有所缓和。

Mögliche Handelsbeschränkungen der EU für Importe aus China (picture-alliance / dpa)

（德国之声中文网）据《纽约时报》报道，欧盟这份有关中俄政府在新冠疫情期间推行不透明信息政策的报告，上周发布前临时经过了修改、淡化。针对中国的焦点变得相对模糊笼统，一些尖锐措辞被删改。

上周二，美国政论杂志Politico的新闻简讯引述欧盟外交事务部（EAD）即将发布的这份报告内容。但这份据称将于当日发表的报告实际在三天后的周五才最终发表。

据《纽约时报》援引知情外交人士报道，周二当天，中国方面即联络欧盟驻北京官员，试图阻挠报告发表。该报获得了大量欧盟内部的邮件资料，其中一份显示，欧盟外交官吉尔纳（Lutz Güllner）周二写给同事的邮件里称，中方已威胁，如果报告发表，将采取反应措施。

Lutz Güllner StratCom Task Force beim Europäischen Auswärtigen Dienst (picture-alliance/Aurore Belot)

欧盟外交官吉尔纳(资料图片)

欧盟报告以公开发布的信息和媒体报道为依据，涉及的时间段为4月2日至22日。

媒体援引的报告初稿中称，"中国一直在全球范围进行不实信息的宣传，以转移外界围绕疫情爆发提出的批评，并提升自己的国际形象"，其间运用"公开和隐蔽的手段"。这一表述在3天后发表的报告中不见了踪影。此外，批评中国驻巴黎大使馆攻击法国议员的段落也被删除。

推迟发布并删改文本的做法在一些欧盟官员和分析员中引发不满。一名报告专题团队的分析员致信同事和上司，不同意因批评意见而更改原有表述，认为这样将创下"糟糕的先例"，欧盟这样做是"进行自我审查，以安抚中国共产党"。

欧盟发言人斯塔诺（Peter Stano）上周五否认了报告推迟发布的说法，称在编辑工作全部完成之后，文件才正式发表。但纽约时报获得的欧盟内部邮件显示，周二当天，报告已通过负责人员审阅，一切准备就绪。但欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）的一名资深顾问奥索里奥（Esther Osorio）指令暂不发表。

与此同时，中国官员继续向欧盟驻北京的代表机构致电施压，表示注意到有关媒体消息，希望欧盟不要发表报告。

《纽约时报》根据邮件和当事人陈述报道称，奥索里奥要求分析员重审报告，避免过于直截了当地直指中国和俄罗斯，以免被指责有先入为主的偏见。她要求有关人员尽量区分"推动传播不实信息"和"积极推动讲述故事"，不要将二者混为一谈，"我们已经看到来自中国的强烈反弹"。

欧盟发言人斯塔诺则否认在外交压力下对有关报告进行了改动。来自德国的绿党籍欧盟议员、欧盟议会中国代表组负责人比提科夫（Reinhard Bütikofer）也对《南德意志报》表示，欧盟并没有对中国妥协，"欧盟对外事务部对北京的宣传策略提出了明确的批评"。他告诉德新社，他比较了前后两份文本，认为"区别很微小"，一些表述有改动，此外有一个涉及中国传播假新闻的例子被删除。

Frankreich l Europaparlament Straßburg - Reinhard Bütikofer, Bündnis 90 die Grünen (DW/D. Dobrić)

绿党籍欧盟议员、欧盟议会中国代表组负责人比提科夫（资料图片）

《纽约时报》的报道则对比指出，初搞中一处欧盟分析人士认为"中国官方持续和协调一致地致力于转嫁任何指责"的表述，后来改成了"我们观察到来自一些方面，包括来自中国方面的，旨在转嫁任何指责的持续和协调一致的努力"。此外，除了中国外交官指责法国议员的例子，塞尔维亚一个亲中网络水军的例子也在最终发表的版本中被删除。

此外在报告的网络摘要版中，有关国家支持不实信息传播的部分最初将中俄单列出来，现在则被合并到其他部分。

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