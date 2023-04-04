媒体：中国拒绝重新安排布林肯访华行程

据《金融时报》报道，因间谍气球事件，中国已告知美国，不会重新安排美国国务卿布林肯访问北京的行程。
（德国之声中文网）《金融时报》周六（4月15日）引述知情人士报道，中国拒绝重启美国国务卿布林肯的访华行程，原因是担心拜登政府在布林肯访华期间，公布美国联邦调查局(FBI)对被击落的疑似中国间谍气球的调查结果。
四名熟悉谈判内情的人士对《金融时报》表示，由于不清楚拜登政府将如何处理这份报告，中国告知美国，中方不准备重新安排布林肯在2月取消的访问。
本周稍早之前，布林肯曾表示，他将在条件成熟时寻求访问中国。布林肯补充说，他的目标不是为了遏制中国或进行一场新冷战。
本月初，美国五角大楼称无法证实年初中国间谍气球在飞跃多个敏感军事地点时，是否能实时将情报回传给中国。五角大楼表示，美方的分析仍在进行中。
疑似中国的侦察气球第一次进入美国领空飞往阿拉斯加阿留申群岛以北是在1月28日。该枚气球在美国和加拿大上空飞行一周后，美国军方在拜登的指示下在大西洋上空将其击落。
（路透社）
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中美之间近年来冲突不断，起初有人认为是特朗普的个人执政风格导致，但拜登执政后，情况并未好转，甚至某些领域的竞争对抗更加激烈。不久前的“间谍气球事件”正是一个最新实例。近日，曾任特朗普政府对华政策顾问、现哈德逊研究所高级研究员及胡佛研究所客座研究员余茂春接受了德国之声的采访，就中美关系的现状和未来发表了见解。
气球事件延烧至慕尼黑安全会议，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在周六发表的讲话中批评美国的反应“近乎歇斯底里并且匪夷所思”。美国国务卿布林肯则指，王毅与他在慕安会期间密会时，并未就气球事件道歉。