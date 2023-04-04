媒体：中国拒绝重新安排布林肯访华行程

（德国之声中文网）《金融时报》周六（4月15日）引述知情人士报道，中国拒绝重启美国国务卿布林肯的访华行程，原因是担心拜登政府在布林肯访华期间，公布美国联邦调查局(FBI)对被击落的疑似中国间谍气球的调查结果。

四名熟悉谈判内情的人士对《金融时报》表示，由于不清楚拜登政府将如何处理这份报告，中国告知美国，中方不准备重新安排布林肯在2月取消的访问。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



本周稍早之前，布林肯曾表示，他将在条件成熟时寻求访问中国。布林肯补充说，他的目标不是为了遏制中国或进行一场新冷战。

本月初，美国五角大楼称无法证实年初中国间谍气球在飞跃多个敏感军事地点时，是否能实时将情报回传给中国。五角大楼表示，美方的分析仍在进行中。

疑似中国的侦察气球第一次进入美国领空飞往阿拉斯加阿留申群岛以北是在1月28日。该枚气球在美国和加拿大上空飞行一周后，美国军方在拜登的指示下在大西洋上空将其击落。

（路透社）

美国发现疑似来自中国的侦察气球

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