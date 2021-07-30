媒体：中国或要求赴美上市公司交出数据控制权

（德国之声中文网）路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在考虑一项新的计划，如果这些握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方公司。此举将会是近期中国政府对私营企业进行审查的一部分。

其中一位消息人士说，中国的监管机构认为，引入第三方信息安全公司来管理和监督有望在美上市的公司数据，可以有效限制他们将中国国内数据转移到海外的能力，而这个第三方公司最好是国家支持的公司。

该人士补充说，中国政府担忧这些在外国上市的中国公司可能将部分数据交给外国实体丶并破坏国家安全，而该计划将有助缓解这些担忧。

该计划是中国监管机构正在考虑的几项建议之一。近几个月来，中国政府加强了对该国互联网平台的控制，包括加强对寻求赴海外上市的公司的审查。

在采取多年放任政策后，近期中国政府针对不公平竞争以及互联网公司如何处理大量消费者数据等方面进行打击，这也使得股市和投资者情绪严重受挫。

消息人士们称，相关单位尚未对该数据移交计划做出最终决定。其中一位消息人士说，监管官员已经与资本市场参与者讨论了这一计划，而IPO（首次公开募股）顾问们希望在9月份针对数据移交问题提出正式框架。

中国监管机构最近搁置了中国公司在海外上市的计划，特别是一些公司在美上市的计划，这是为了等待针对数据安全的新规则出台。今年7月，中国证券监督管理委员会提出修订草案徵求意见稿，要求用户超过100万的公司在海外上市前要接受网络安全审查。

中国证券监督管理委员会和中国国家互联网信息办公室没有回应路透社的评论请求; 负责监督在美上市的美国证券交易委员会亦没有立即回应。

加大监管力度

美国的政策制定者已经在担心在美上市的中国公司藐视美国要求披露其财务业绩的潜在风险的规定，而北京的数据移交计划也引发了美方认为对此必须谨慎的新的呼吁。

「这又是一个证据，表明私营公司在中华人民共和国实际上并不存在--它们都在中国共产党的控制之下。」美国众议院外交事务委员会的众议员麦考尔（Michael McCaul）在一份声明中说：「任何在中国做生意的公司都必须对中共负责，这威胁到投资者的透明度丶消费者的隐私和国家安全。」

美国参议院银行委员会的参议员哈格蒂（Bill Hagerty）在给路透社的一份声明中说：「拜登政府和美国证券交易委员会必须继续采取行动，以确保美国人了解对无论如何都受制中共的这些公司进行投资的所有风险，这包括中共对关键数据的管理。」

根据资本市场分析平台Dealogic的数据，今年到目前为止，共有37家中国公司通过在美国IPO募集了126亿美元，这比去年同期的66亿美元几乎高出一倍。

叫车巨头滴滴出行赴美IPO後，北京对该公司进行了网络安全调查，在那几天后，北京又提出计划，加强监管在海外上市的中国公司。

路透社本月早些时候报导，滴滴目前正在与国有的卫士通信息产业股份有限公司进行磋商，以处理滴滴的数据管理和监控活动。其中一位消息人士说，中国监管机关对滴滴提议的这些限制，可能成为其他希望在美国上市的中国公司的模板。

北京对国内数据的收集和使用是越来越敏感，中国最高立法机构全国人大常委会20日在北京的一次会议上通过了《个人信息保护法》，该法将从11月1日开始实施。中国还将在9月实施《数据安全法》，要求处理「关键数据」的公司进行风险评估并向当局提交报告。

路透社1月报道，近年来，政府越来越将用户数据视为国家金融和社会稳定的关键，并推动包括蚂蚁金服丶腾讯和京东在内的科技巨头分享消费者贷款数据，以防止过度借贷和欺诈。作为业务改革的一部分，蚂蚁金服也正在分割其消费者信用数据业务，以重振其公开发售的股票。

（路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。