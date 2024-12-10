媒体：中国将限制对欧美出口无人机关键部件

在特朗普即将重返白宫之际，中美之间的贸易争端越演越烈。据彭博社消息，中国接下来一年打算扩大出口管制；对此，美方正在追踪，部分欧洲企业则已在寻求替代供应来源，台湾、韩国的企业可能填补其中空缺。

（德国之声中文网）彭博社週二（12月10日）引述不具名知情者说法指，中国无人机厂商最近开始限制关键部件出口至欧美。西方官员预期，此举是北京在新的一年打算扩大对无人机出口管制措施的序幕。

知情人士透露，中国的马达、电池、飞行控制器厂商已经在限制出货数量，甚至完全停止出货。美国无人机软件公司Auterion的执行长迈尔（Lorenz Meier）表示：“我每隔两三天就会听说这类的说法……我相信接下来就会升高到新的限制措施。”

下一步，中方可能要求依照部件用途来评估是否批准出口许可，或实施较为软性的规定，例如要求中国企业在出货前通知政府。

该报道称，此举是中国政府第一次摆出这样的立场：在中国海内外销售的中国产品、或使用了中国部件的外国产品，也适用于贸易限制；这代表中国也企图复制美国和欧洲的做法，把出口管制适用范圍推展到境外。

消息人士还说，美国商务部等单位正在追踪此事，有意联系可能受影响的美国企业，同时协助寻找马达、电池和磁铁的替代供应来源。

针对此报道，中国商务部和工业与信息部并未回復置评请求。

此前，美国国防部早在2022年便把大疆（DJI）等中国无人机厂商列为跟中国有关联的公司名单。今年10月，大疆对五角大厦提起诉讼，称美方把其列为中国军工企业黑名单是“错误”的。

据路透社10日报道，美国众议院本週将表决一项法案，该法案要求在一年内确定大疆、道通智能（Autel Robotics）等中企的无人机产品是否对美国构成“无法接受的国安风险”，若没有机构进行相关调查，就会让这些企业自动被列入禁止在美国销售新产品的名单。

美中之间的贸易冲突近年来有逐渐升级的趋势。拜登政府任内对中国施加一系列半导体出口管制，今年12月初又将140间中国企业列入管制名单；明年特朗普即将重返白宫，竞选期间也多次表态要对中国加征关税。

中国亦加强对美国的反击力道。在美国制裁140间中企的隔日，中国宣布加强管制军民两用产品出口至美国，其中包含镓、锗、锑、石墨等材料，这些是制造电动车电池的重要材料。

台湾扮演的角色

彭博社指出，美中之间的贸易冲突如今扩大到无人机范畴。欧美企业则在寻求把供应链移出中国；与此同时，台湾的企业著手跟欧洲国家建立无人机科技方面的连结，台湾外长林佳龙11月便曾率领无人机产业访团前往立陶宛。

创办多家无人机企业的英国前飞行员厄尔（James Earl）说：“购买中国的无人机部件，在西方不再令人满意……这个过程早就开始，中国的限制措施只是其中一部分。”

盡管如此，中国仍然是低价无人机设备的生产中心。根据美国智库国际战略研究中心（CSIS）报告，中国掌控近80%的商用无人机市场。

许多乌克兰无人机制造商也依赖中国的部件来制造廉价且有效的武器，这对俄乌战争走向亦有影响。中国今年7月宣布禁止无人机用作军事用途的出口，声称不向俄乌冲突的任何一方提供武器。

乌克兰的无人机战争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟委员会贸易部发言人并未回应置评要求。

牛津网络研究所（Oxford Internet Institute）的科技政策专家麦布莱德（Keegan McBride）则认为，中国的出口管制可能刺激一波来自韩国、日本供应商的竞争浪潮，而中国领导阶层也充分认知到这样的情形。

“这肯定是深思熟虑后的决定……观察他们对这有多大力推动，执行得有多严格，会让我们能够清楚了解他们对此有多认真。”

（彭博社、路透社等）

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