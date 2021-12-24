 媒体：中国官方限制庆祝圣诞节 | 文化经纬 | DW | 26.12.2021

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文化经纬

媒体：中国官方限制庆祝圣诞节

据亚洲天主教新闻社Ucanews报道，中共对民间和教会庆祝圣诞节都做出限制指示。关注中国宗教自由和人权状况的网络杂志《寒冬》掌握的中国一份官方文件显示，圣诞节是一个“被禁止的西方节日”。

China | Christliche Kirche an der Jiangsu Road in Nanjing China

（德国之声中文网）《寒冬》杂志报道称，中国官方虽然也以新冠感染人数重新增加作为限制圣诞庆祝活动的理由，但是也明确要求落实中国化的政策，严格禁止庆祝西方文化和节日。报道称，依照中国官方的规定，爱国教会教堂的“门面”圣诞庆祝活动被允许拍照和转播。这么做的目的是制造教会活动没有受到限制的假象。

12月20日，一份“关于弘扬民族传统文化禁止过洋节的通知”在网上被曝光。《寒冬》杂志报道称，官方为了避免西方的批评原本并未想将这份文件公之于众。

近日，中国媒体也曾报道过，广西融安县教育局曾发布过一份“关于弘扬民族传统文化禁止过洋节的通知”。通知中说，“一些西方发达国家凭借现金的科技手段和发达的文化传播手段，在我国移植西方的价值观和生活方式，受到中国一年年轻人的追捧，商家也借机造势，营造气氛，吸引消费者，对我国的传统文化造成了严重的冲击”。

Bildergalerie | Ungewöhnliche Weihnachtstraditionen aus aller Welt | Friedensäpfel in China

这份文件提出，县教育局决定禁止师生在校园内外组织开展各类“洋节”庆祝活动。通知最后，还留有融安县公安局国保大队的举报电话。

融安县教育局向媒体《 极目新闻》确认了文件的真实性，称该通知书为系统内部文件。融安县教育局表示：“文件的目的是希望弘扬中华优秀传统文化，可能用‘禁止’有点过火，引起了舆情。”教育局也称，此次公告只针对平安夜和圣诞节，不针对其他西方节日，“如果有涉及个人信仰的问题，可以小范围地个人过”。

中共党员自称是无神论者。在中国被官方承认的宗教包括佛教、道教和伊斯兰教和三自爱国教会，但是这些宗教都受到官方严格的管控。多年来，未在官方登记的宗教组织和团体都受到严厉打压。

（天主教新闻通讯社）

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