媒体：中国外交部副部长谢锋或接任驻美大使

（德国之声中文网）《华尔街日报》报道周三（1月11日）报道，中国可能提名外交部副部长、美国事务专家谢锋为新驻美大使，此举被认为是中国希望进一步缓和近年来粗暴的「战狼外交」风格。

报道引述消息人士指出，中国近年来一直在重新调整外交政策，以稳定与美国的紧张关系，并减轻中国处理新冠疫情以及强行追求安全、工业和领土利益给中国在全球地位所造成的伤害。消息人士表示，中国外交官在特朗普执政期间普遍转为强硬作风，如今需要调整以适应不断变化的国际环境。而这种转变已经开始体现在近期和即将进行的外交人事任命中，一些好斗又不失亲切的资深外交官获任管理中国外交关系的重要职位。

知情人士也透露，任命谢锋为驻美大使的决定还没有正式确定，但除了谢锋外没有其他更有力的候选人；正式任命前，中国需要把人选提交给美国，并获得美国同意。

报道引述沟通咨询公司富捷思国际(FGS Global)的咨询合伙人、美国前外交官柯有为(William Klein)称，任命谢锋为驻美大使可能是一个信号，表明中国政府希望更好地处理与美国的竞争关系。但他也表示，中国外交政策的任何转变都将是受政府的优先事项驱动，而不会因为某个外交官而变。

中国驻美大使秦刚1月初正式卸任后，接替王毅成为新任外交部长。《南华早报》周四引述知情人士表示，寻找秦刚继任者的过程已经进行了一段时间，谢锋被认为处于领先地位。其他被提及的可能人选还包括中国外交部副部长马朝旭、部长助理兼新闻司司长华春莹、驻印尼大使陆慷、驻英大使鄭澤光，以及两名驻华盛顿大使馆公使徐学渊和井泉。

《南华早报》引述多名分析人士指出，鉴于中国日益集中的决策和基于对习近平忠诚的晋升模式，新任大使的创造性外交空间有限。

公开资料显示，谢锋出生于1964年，江苏江都人，法学专业出身，1986年进入中国外交部工作。谢锋拥有丰富对美工作经验，曾担任驻美使馆公使、北美大洋洲司司长。2014年出任驻印尼大使。2017年任外交部驻香港特派员公署特派员。《星岛日报》报道称，谢锋在2019年反修例运动期间因「敢于斗争」获得高层赏识。2021年至今，谢锋担任外交部副部长。

（综合报道）

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