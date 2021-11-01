媒体:中国前财长批经济数据不能反映负面变化

（德国之声中文网）据彭博社报道，中国前财政部长楼继伟日前表示，中国目前经济所产生的负面发展，在现有的官方统计数据中并不能得到体现，因为能看到的数据都显示形势很好。

根据官方新华社的报道，中共中央经济工作会议12月8日到10日在北京召开，这次闭门会议讨论提出，中国经济面临着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力。但是根据彭博社的报道，楼继伟11日在参加一次线上活动时指出，这三重压力在目前的经济统计数据中根本看不到。

他认为，这种单方面的数据统计方式，会使得中国政府在评估经济负面问题的时候更加困难。因为没有足够的数字来反映这些负面变化。彭博社指出，楼继伟还提到了美国，认为该国的统计数据"既报喜也报忧"。

楼继伟提到，在疫情之下，政府宣称企业和其它市场实体的数量增加，但是并未提到其中很多经济实体都因为商业困境和注销困难而处于非活跃状态。

除此之外，就业数据也存在统计问题。比如新增就业会被统计进去，但是这些就业人口之后是否又丢了工作，就没有人跟进了。

楼继伟曾在2013年到2016年期间担任中国财政部长，2016年当选为亚洲基础设施投资银行首届理事会主席。目前他在全国政协担任外事委员会主任。彭博社指出，楼继伟一向以直言不讳地评论中国经济而著称。

中国的经济数据统计准确性一直是经济学家质疑的对象。2017年，国家统计局成立了统计执法监督局，目的是防范和惩治统计造假作假、确保统计数据真实准确。统计局局长宁吉喆在2018年说，经济数据造假问题已是过去式。

（联合早报、星洲日报）

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