媒体：中国军事权力欲令柏林担忧 

（德国之声中文网）根据法新社获得的德国国防部一份不久前撰写的内部文件，德国政府对中国军事能力的增长提出警告。

该文件称，北京的动机是将中国人民解放军打造成“世界顶级水平”的军队，在成为军事大国的进程中，美国被当作“准绳”。文件认为中国发展军力的目的是“护卫经济发展和塑造符合本国利益的国际秩序”，其中首先要在“南中国海和台湾问题上”贯彻其利益。

柏林智库墨卡托中国研究中心（Merics）的防务问题专家勒加德（Helena Legarda）对法新社表示，从这份文件看，德国对北京权力诉求的关注有所升高，这是一个新的发展。她分析认为，德国联邦政府注意到中国在安全和国防领域有何举动，并意识到本身的定位对国际稳定十分重要。

勒加德指出，德国于今年8月向印度洋地区派遣一艘护卫舰的计划表明，柏林已经决定扩大自己在印太地区的存在。“德国政府明确意识到，中国在印太，特别是南中国海的影响，不仅在这一地区，而且在国际上也至关重要。”

联邦国防军的这一使命突出了柏林去年9月推出的新亚洲外交政策的方向。勒加德认为，尽管向印度洋派兵是一个象征性举动，而且柏林“不会将此举解释为针对中国”，但北京无疑看到了这一军事信号。不过德国不必担心会有什么后果，只要柏林不超越现有计划，不触碰中国提出主权要求的南中国海海域及岛屿的12海里经济专属区界限。

网络军力突出

勒加德指出，2020新冠之年在德国以及欧洲政治界触发了一场思维的变革。“新冠危机中，中国带有攻击性的外交手法在欧洲引发了不少质疑。”这虽然不会使包括德国在内的欧洲国家对中国的谨慎政策彻底改变，但这些国家至少清醒过来了。

德国国防部的文件里列举、分析了中国军队拥有的军事能力。数据显示，中国人民解放军的人员数量有2百万，拥有6850辆作战装甲车、1600架战斗机，还拥有全世界最大的常规火箭力量。文件还称中国为“全球最活跃、最具创新力的网络参与力量之一”；弱点包括实战经验不足，以及专业化程度尚未达到西方国家军队的水平。

勒加德指出，在习近平领导下，中国在军事上正在大步追赶美国。在空军方面，北京几乎已同华盛顿不相上下；在海军方面，虽然中国自主建造航空母舰，但与美国仍有较明显差距。勒加德认为，习近平很重视发展高度现代化的武器技术，以求在这一领域赶超美国。因为中国领导人明白，在常规武器领域难以超越美国，但在新技术领域，这一可能性是存在的。

叶宣/张筠青（法新社）

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