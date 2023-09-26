 媒体：中国促各国勿参加香港新闻自由活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2023

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媒体：中国促各国勿参加香港新闻自由活动

一封信函显示，中国正在敦促各国抵制在联合国日内瓦总部举办的有关香港新闻自由的活动，这一活动是由英国组织。这一消息得到了四名外交官的证实。

Hongkong Verleger Jimmy Lai im Stanley-Gefängnis

（资料图片）2023年8月美联社记者拍摄到苹果日报创刊人黎智英在香港狱中的照片

（德国之声中文网）计划本周三（9月27日）举行的活动主题为"香港的新闻自由"，是在为期五周的联合国人权理事会召开会议期间举行。演讲者中包括壹传媒创办人黎智英(Jimmy Lai)之子黎崇恩(Sebastien Lai)，本星期二是现年75岁的黎智英被香港当局囚禁入狱的第1000天。自2020年以来一直被关押在香港的这位《苹果日报》创办人被控发行煽动刊物、勾结外国势力等4项罪名，至今仍在候审，原定于去年12月的审判被推迟到了今年9月，之后再次被推迟。黎智英是持有英国护照的英国公民。

在一封广泛传阅给联合国日内瓦总部外交官的信函中，中国大使要求各国"切勿以任何方式参与此事件"。根据路透社拿到的这份外交照会，其中写道："涉及香港的问题是中国的内部事务，不容外部干涉。"有四名外交官证实已收到这封信，其中三名表示，中国外交官还在与一些国家单独联系，要求他们不要以任何方式参加或支持这一活动。由于事情的敏感性，这些外交官选择不透露身份。

截至目前，至少有22个国家已经作为共同主办国参与活动，有文件显示，其中包括美国、法国和德国。中国和英国驻日内瓦的外交使团尚未立即回应路透社的置评请求。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

本月，英国发布了一份报告，其中称港府已将国安法的适用范围"扩大到超出真正的国家安全关切"。处理黎智英案件的国安法指定法官建议将该案在12月18日开审，预计审期80日。

中国是总部位于日内瓦的联合国人权理事会的47个成员国之一，并且下个月将寻求连任。中国过去曾试图反驳对其人权记录的批评。

（路透社）

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