媒体：中国促各国勿参加香港新闻自由活动

（德国之声中文网）计划本周三（9月27日）举行的活动主题为"香港的新闻自由"，是在为期五周的联合国人权理事会召开会议期间举行。演讲者中包括壹传媒创办人黎智英(Jimmy Lai)之子黎崇恩(Sebastien Lai)，本星期二是现年75岁的黎智英被香港当局囚禁入狱的第1000天。自2020年以来一直被关押在香港的这位《苹果日报》创办人被控发行煽动刊物、勾结外国势力等4项罪名，至今仍在候审，原定于去年12月的审判被推迟到了今年9月，之后再次被推迟。黎智英是持有英国护照的英国公民。

在一封广泛传阅给联合国日内瓦总部外交官的信函中，中国大使要求各国"切勿以任何方式参与此事件"。根据路透社拿到的这份外交照会，其中写道："涉及香港的问题是中国的内部事务，不容外部干涉。"有四名外交官证实已收到这封信，其中三名表示，中国外交官还在与一些国家单独联系，要求他们不要以任何方式参加或支持这一活动。由于事情的敏感性，这些外交官选择不透露身份。

截至目前，至少有22个国家已经作为共同主办国参与活动，有文件显示，其中包括美国、法国和德国。中国和英国驻日内瓦的外交使团尚未立即回应路透社的置评请求。

專訪黎智英：我會與香港共存亡

本月，英国发布了一份报告，其中称港府已将国安法的适用范围"扩大到超出真正的国家安全关切"。处理黎智英案件的国安法指定法官建议将该案在12月18日开审，预计审期80日。

中国是总部位于日内瓦的联合国人权理事会的47个成员国之一，并且下个月将寻求连任。中国过去曾试图反驳对其人权记录的批评。

（路透社）

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