媒体：中企寻求投资马来西亚以规避美国关税

《金融时报》援引知情人士报道称，一些中国企业希望通过迁移生产业务到马来西亚来寻求避免美国关税的保证。他们要求该国官员游说华盛顿，不要对中国企业在马来西亚制造或组装的产品加征关税。

（德国之声中文网）据路透社援引《金融时报》（Financial Times）报道，一些中国公司的高管正在与马来西亚政府官员接触，希望能够通过将生产业务转移到该国，从而规避美国的高额关税。其中涉及的生产领域包括电池制造、医疗设备和半导体等。

据三名知情人士称，这些企业要求马来西亚的部长等政府高级官员进行游说工作，反对美国对中国公司在马来西亚生产或组装的产品加征关税。

上个月，拜登政府宣布对一系列中国产品征收惩罚性关税，其中包括电动汽车、电脑芯片和医疗产品等。部分关税将于今年8月1日起正式生效。

中国总理李强不久前刚刚访问过马来西亚 图像来源: Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

马来西亚总理办公室和贸易部没有立即回应路透社的置评请求。

随着美国加大力度通过提高关税减少与中国的贸易，从越南等东南亚国家的进口激增，而这些国家的出口产业则很大程度上依赖于来自中国的投资或产品。

例如，太阳能电池板制造商天合光能（Trina Solar）已在越南和泰国扩大生产基地，以规避高关税。

这推动了中国的对外投资，但拜登政府是否会对中国企业在东南亚地区制造的商品加征关税，目前不得而知。

调高对华关税？美商业团体寻求公开听证会

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。