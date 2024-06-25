媒体：中企寻求投资马来西亚以规避美国关税

媒体：中企寻求投资马来西亚以规避美国关税2024年6月25日
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（德国之声中文网）据路透社援引《金融时报》（Financial Times）报道，一些中国公司的高管正在与马来西亚政府官员接触，希望能够通过将生产业务转移到该国，从而规避美国的高额关税。其中涉及的生产领域包括电池制造、医疗设备和半导体等。
据三名知情人士称，这些企业要求马来西亚的部长等政府高级官员进行游说工作，反对美国对中国公司在马来西亚生产或组装的产品加征关税。
上个月，拜登政府宣布对一系列中国产品征收惩罚性关税，其中包括电动汽车、电脑芯片和医疗产品等。部分关税将于今年8月1日起正式生效。
马来西亚总理办公室和贸易部没有立即回应路透社的置评请求。
随着美国加大力度通过提高关税减少与中国的贸易，从越南等东南亚国家的进口激增，而这些国家的出口产业则很大程度上依赖于来自中国的投资或产品。
例如，太阳能电池板制造商天合光能（Trina Solar）已在越南和泰国扩大生产基地，以规避高关税。
这推动了中国的对外投资，但拜登政府是否会对中国企业在东南亚地区制造的商品加征关税，目前不得而知。
（路透社）
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