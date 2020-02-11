媒体：与北京建交后 所罗门将获千亿美元贷款

（德国之声中文网）在与台湾断交，转投北京"怀抱"之后，所罗门群岛有望从中国那里获得1000亿美元贷款。这个南太平洋岛国的财政部长库玛（Harry Kuma）周五拒绝对此消息予以正面表态，而是请求外界等待预计下周会发布的公告。
路透社得以查看的一份政府内部文件，则显示了相关交易的细节内容："身份保密的出资方"将会通过北京的金融中介商Terry Wong提供1000亿美元。这笔贷款金额相当于所罗门群岛经济总量的大约66倍。
所罗门群岛人口约65万，去年的经济总产值在14.7亿美元左右。
据该国财政部一名内部人士透露，贷款是由"中国的私人出资方"提供的。中国政府并未参与其中。中国外交部在回复路透社相关问询时表示，对此事并不知情，同时也指出在两国正式建交之后，双边关系发展开了一个好头。
2019年，所罗门群岛和台湾断绝外交关系，紧接着和北京建立了正式外交关系。美国对这一做法予以激烈批评。
中国政府视台湾为自己的分离省份，认为其不应该和其它国家建立外交关系。所罗门群岛此前一直是台湾的长期伙伴，但是却在2019年秋转投北京怀抱。
路透社查阅到的这份有关贷款交易的文件上标注的日期是2019年11月，也就是和北京建交之后不久。台湾方面称，中国不断地试图以条件优厚的贷款和其它财政支持作为诱饵，鼓动台湾的邦交国与台北断交。
雨涵/王凡（路透社）
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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诺鲁共和国
又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣