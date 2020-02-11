媒体：与北京建交后 所罗门将获千亿美元贷款

（德国之声中文网）在与台湾断交，转投北京"怀抱"之后，所罗门群岛有望从中国那里获得1000亿美元贷款。这个南太平洋岛国的财政部长库玛（Harry Kuma）周五拒绝对此消息予以正面表态，而是请求外界等待预计下周会发布的公告。

路透社得以查看的一份政府内部文件，则显示了相关交易的细节内容："身份保密的出资方"将会通过北京的金融中介商Terry Wong提供1000亿美元。这笔贷款金额相当于所罗门群岛经济总量的大约66倍。

所罗门群岛人口约65万，去年的经济总产值在14.7亿美元左右。

据该国财政部一名内部人士透露，贷款是由"中国的私人出资方"提供的。中国政府并未参与其中。中国外交部在回复路透社相关问询时表示，对此事并不知情，同时也指出在两国正式建交之后，双边关系发展开了一个好头。

2019年，所罗门群岛和台湾断绝外交关系，紧接着和北京建立了正式外交关系。美国对这一做法予以激烈批评。

中国政府视台湾为自己的分离省份，认为其不应该和其它国家建立外交关系。所罗门群岛此前一直是台湾的长期伙伴，但是却在2019年秋转投北京怀抱。

路透社查阅到的这份有关贷款交易的文件上标注的日期是2019年11月，也就是和北京建交之后不久。台湾方面称，中国不断地试图以条件优厚的贷款和其它财政支持作为诱饵，鼓动台湾的邦交国与台北断交。

雨涵/王凡（路透社）