媒体：万达集团寻求出售盈方体育传媒

（德国之声中文网）四位知情人士近日告诉路透社，中国前首富王健林旗下的大连万达集团正寻求出售旗下体育营销部门盈方体育传媒（Infront Sports & Media）。

知情人士称，这家中国最大的商业地产集团已向德意志银行（Deutsche Bank）咨询出售盈方体育传媒的事宜。目前，这一过程尚处于早期阶段，可能需要数月时间才能完成。

三位知情人士称，私募股权公司正在关注盈方。其中一位知情人士认为，成功的买家可能是财力雄厚的投资者，因为需要支付体育版权所需的最低担保。

盈方总部位于瑞士，业务包括管理意甲联赛和英超联赛的国际媒体版权，以及赛事运营、媒体版权分销和赞助销售。今年6月，盈方获得了2026年至2032年奥运会在中亚和东南亚22个国家的转播权。

万达和德意志银行拒绝置评。盈方公司的发言人说：“我们确认，盈方已与我们的股东万达体育集团一起启动了战略审查程序，目的是找到一个可靠的战略投资者。”他补充说，该公司的年总收入约为10亿欧元（10.9亿美元）。

知情人士要求匿名，因为此事属于机密。他们提醒说，这项交易尚存不确定因素，要视市场情况而定。

烂尾别墅的新主人

中国房企面临巨大财务压力

在过去几年里，中国房地产开发商饱受打击，销售额下降和债务违约浪潮使这个曾占中国GDP约四分之一的行业遭受重创。中国房地产企业万达集团也面临越来越大的财务压力，需要获得资金来支撑。

今年7月，三大信用评级机构下调了大连万达商业管理部门的评级，警告其在偿还当时到期的4亿美元债券之前存在“不偿付风险”。大连万达通过出售部分娱乐业务部门北京万达文化产业，筹集了3.2亿美元用于偿还债务。

6月，该公司2200万美元的债券息票到期未付，不过最终在宽限期内完成支付。此外，由于支付纠纷，万达还面临中国法院的诉讼和资产冻结令。

万达在2015年以10.5亿欧元的价格收购了盈方的大部分股份，其目的是支持中国申办大型体育赛事。万达没有披露有关盈方的财务状况。

在经历了新冠疫情期间的低迷之后，体育营销领域的企业一直资金紧张。

管理西甲国际媒体版权的西班牙Mediapro一年前重组了9亿欧元的债务，向包括该集团大股东Southwind在内的投资者出售股票。

（路透社）

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