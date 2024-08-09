媒体：一名加拿大人涉嫌为中国从事间谍活动

据三家媒体联合报道，一名加拿大人涉嫌在瑞士为中国从事间谍活动，提供有关朝鲜外交官的情报。报道称，案情扑朔迷离，犹如一部电影。

（德国之声中文网）一名加拿大人涉嫌为中国当间谍，而他的曝光是由于瑞士当局对一名中国情报人员的调查。

德国《明镜周刊》 、瑞士《每日导报》 和专门报道朝鲜的NK News 网站称，一位名叫Craig B.的加拿大男子，曾任联合国机构官员，因对朝援助工作，而曾多次访问朝鲜，并与朝鲜官员建立关系。

现今在日内瓦作独立环境咨询师的Craig B.，仍与瑞士的朝鲜外交官有紧密联系。他们经常一起吃饭，Craig B.也邀请外交官们前往他的住所喝杯干邑白兰地。

对一名中国情报人员的调查

瑞士有关部门2021年开始调查一名中国外交官，这名女性被认为实际身份是中方军事情报人员。有关部门发现，这名女性和Craig B.多次在日内瓦饭店会面，两人低声私语，并且会避免同时离开饭店。

瑞士有关部门得以监听二人的对话，发现内容涉及在瑞士的朝鲜外交官。在一次会面中，这名女性将一个信封交给Craig B.，而后者则在一张纸条上签了字，调查人员怀疑这可能是Craig B.获得报酬的收据。

这名女性后来离开瑞士。而瑞士有关部门则于2023年3月启动一项对Craig B.的刑事程序，涉及政治、经济和军事的谍报活动。

2024年3月，瑞士有关部门将Craig B.带走进行首次问讯，并在之后将其拘留进行调查。

日内瓦聚集着很多外交官（图为联合国在日内瓦办事处） 图像来源: Siavosh Hosseini/SOPA Images/ZUMA Press/picture alliance

“不寻常”

三家报道此事的媒体写道，Craig B.的案件颇不寻常，因瑞士对于被指为外国间谍的人员通常是让其静悄悄地离开该国。

瑞士有关部门表示对有关间谍的案件不予置评。中国和朝鲜使馆则没有回复三家媒体的问询。但加拿大外交部证实，获知有关一名该国公民在瑞士被拘留的消息，因个人隐私不予提供更多信息。

三家媒体报道称，瑞士情报局NDB2023年的一份报告中，称中国为仅次于俄罗斯的第二大间谍威胁。报告中称：“中国在瑞士有数十名情报人员，伪装为使领馆工作人员。”

据报道，瑞士可对Craig B.拘留多长时间，尚不清楚。如果被起诉和宣判，那么，Craig B.最高面临三年刑期。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。