婴幼儿也要打新冠疫苗了？辉瑞在美申请批准

（德国之声中文网）德国生物新技术公司BioNTech及其美国合作伙伴辉瑞（Pfizer）公司宣布，它们联合开发的冠状病毒疫苗能用于 6 个月至 4 岁的儿童，若获美国食品和药物管理局（FDA）的批准，此款疫苗将是国际上首个获得用于该年龄组授权的疫苗。这两家公司强调，已应FDA的要求提交了正式申请文件。

美国食品和药物管理局在推特上宣布，将于 2 月 15 日审查该申请。 FDA代理局长珍妮特伍德科克（Janet Woodcock）解释说， 为该年龄段儿童接种安全有效的疫苗是当务之急，鉴于奥密克戎变异毒株感染数量不断增加，管理局方面主动要求提出相关申请。

该申请涉及接种两剂含明显低量活性成分的疫苗。辉瑞公司首席执行官波拉（Albert Bourla）解释说，这样，家长们就“有机会在等待接种第三剂是否获批的过程中就能让孩子接种COVID-19 疫苗”。两家公司表示，施打第三剂后的临床研究数据预计将在数月内获得，并将提交给 FDA，以支持可能扩大初始申请。

一月初，FDA批准了美国12岁以上儿童的加强疫苗接种，并还批准为5至11岁免疫系统严重受损的儿童提供加强针。三个月前，该机构又批准了为5至11岁的儿童施打 BioNTech/辉瑞疫苗的紧急使用授权。

不过，迄今情况显示，需求相对较低。当局指出，在该年龄段中，只有30%的儿童接种过一剂疫苗，大约22%完全接种。一个原因可能是，儿童不太会罹患严重的新冠肺炎，另一原因是，许多家长更忧虑接种风险而非其效用。

德国婴儿疫苗待批

在德国，批准用于婴幼儿的BioNTech 疫苗可能还需数月时间。联邦卫生部发言人告知媒体，辉瑞公司已宣布，预计到2022年4 月，涉及6个月至5岁年龄段儿童的临床研究结果会出炉。他指出，若要加速审批程序，先须将相关数据提交给欧洲药品管理局 (EMA)。

多齐博士反对现在给婴幼儿接种疫苗

对婴幼儿接种疫苗有争议

德国幼儿与青少年医学协会主席多齐（Jörg Dötsch）不认为目前给幼儿接种疫苗有好处。同时也是联邦政府新冠专家委员会成员的这位大夫对媒体表示， 特别是在目前奥密克戎变种下，患病负担并不高，不足以证明给婴幼儿接种疫苗是必要的。

这位科隆大学医院儿童和青少年医学部主任说，“如果奏效，那你是运气了。若不成功，孩子们便是无端被戳了两回针。”

（德新社，美联社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。